원어스 서호X이도, '투비 오어 낫투비' 콘셉트 영상 공개..압도적 눈빛 연기

[OSEN=심언경 기자] 그룹 원어스(ONEUS)가 신곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'의 콘셉트 영상을 첫 공개했다.

원어스는 오늘(12일) 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '라이브드(LIVED)'의 타이틀곡 '투비 오어 낫투비(TO BE OR NOT TO BE)'의 서호, 이도의 개인 콘셉트 영상을 선보이며, 컴백에 대한 기대감을 높였다.

공개된 영상에는 평온했던 꿈이 악몽으로 변하며 고통받는 원어스의 모습이 담겼다. 환한 빛 아래 평화롭게 잠이 든 서호는 이내 붉은 천에 묶인 채 괴로워한다. 이때 서호의 공허한 눈빛 연기가 눈에 띈다.

이도는 붉은 핏물이 담긴 욕조에 완전히 잠식된다. 모든 것을 체념한 듯 감정이 격해진 모습으로 강렬한 인상을 안긴다.

특히, 영상과 함께 이번 앨범의 포문을 여는 'Intro : LIVED'의 멜로디가 일부 공개되며, 삶과 죽음의 경계에 선 원어스의 갈등과 고뇌를 드러냈다.

원어스는 오는 19일 네 번째 미니앨범 'LIVED'를 발표한다. 'LIVED'는 스스로 운명을 선택해 나가는 원어스의 삶의 가치를 담았다. 원어스가 가진 뜨 거운 생명력으로 주어진 운명을 개척하고자 하는 불꽃 같은 의지를 보여줄 예정이다.

더불어 타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE'는 비극적인 운명 속 선택의 갈림길에 선 원어스의 고뇌를 파워풀한 퍼포먼스로 풀어내며 한층 업그레이드된 '무대천재'의 모습에 귀추가 주목된다.

[사진] RBW