우원재, 1년 4개월만 신곡 'USED TO' 기습 발표 [공식]

[OSEN=심언경 기자] 래퍼 우원재가 1년 4개월 만에 돌아왔다.

우원재는 지난 11일 오후 6시 신곡 ‘USED TO (Feat. CIFIKA)’를 기습 발매했다.

‘USED TO (Feat. CIFIKA)’는 지난해 발표한 싱글 ‘SS (Feat. 사이먼 도미닉 & 후디)’ 이후 약 1년 4개월 만의 신보로, 별도의 사전 공지 없이 지난 11일 오후 6시 깜짝 발매해 그의 신곡을 기다리던 많은 이들을 놀라게 했다.

‘USED TO (Feat. CIFIKA)’ 음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 코드 쿤스트(CODE KUNST), sogumm(소금)을 비롯한 여러 카메오의 우정 출연과 참신한 연출로 이목을 사로잡았다.

우원재는 힙합 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니 6’에서 3위를 차지한 이후 발매한 데뷔곡 ‘시차 (We Are) (Feat. 로꼬 & GRAY)’를 통해 국내 모든 음원 차트 1위를 석권함과 동시에 한국 대중음악상, 가온차트 뮤직 어워즈, 한국 힙합 어워즈에서 수상한 바 있으며, 이후 싱글 [불안], EP [af], ‘호불호 (Feat. 기리보이) (Prod. By GRAY)’ 등을 연이어 발매하며 꾸준한 사랑을 받아왔다.

또한 각종 인기 예능 프로그램 출연 및 SBS 파워FM ‘우원재의 Music High(뮤직하이)’ DJ로 활약하는 등 다방면으로 그 활동을 펼쳐나가고 있다.

우원재의 신곡 ‘USED TO (Feat. CIFIKA)’의 음원 및 뮤직비디오는 현재 국내외 모든 온라인 음원 사이트와 AOMG 공식 유튜브 채널을 통해 감상할 수 있다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] AOMG 제공