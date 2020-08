방탄소년단, '인더숲 BTS편' 3차 티저…유쾌 발랄 매력

**첨부용**방탄소년단

그룹 '방탄소년단(BTS)'이 새 리얼리티 프로그램 '인더숲 BTS편(In the SOOP BTS ver.)'의 세 번째 티저를 공개했다.



방탄소년단은 11일 '인더숲'의 공식 유튜브 채널 'IN THE SOOP TV'에 '인더숲 BTS편' 세 번째 예고편을 올렸다.



앞서 1, 2차 예고편이 평화롭고 차분한 일상과 휴식을 보여줬다면, 이번에 공개된 약 1분 분량의 확장판 예고편에는 방탄소년단의 유쾌하고 발랄한 모습이 고스란히 담겨 있다.



방탄소년단은 영상 속에서 빼어난 경치가 돋보이는 장소에서 낚시와 그림 그리기, 기타 연주 등 취미 활동을 하거나 다같이 모여 게임을 하고 식사 준비를 하는 모습을 보여준다.숲에서 여유롭게 휴식을 즐기는 방탄소년단의 모습을 담은 '인더숲 BTS편'은 각자 취미 생활 을 하며 '따로 또 같이' 일상과 휴식을 만끽하는 일곱 멤버들의 다양한 매력을 보여줄 예정이다.



'인더숲 BTS편'은 오는 19일 첫 회를 시작으로 매주 수요일 오후 11시 JTBC에서 방영된다.



커뮤니티 플랫폼 위버스에서는 20일 0시부터 TV 방영분보다 20분 긴 약 80분 분량의 확장된 버전과 매회 공개되는 비하인드 영상을 볼 수 있다.