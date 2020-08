'솔로 데뷔' 원호, 선공개 곡 'LOSING YOU' 티저 공개..감미로운 음색

[OSEN=지민경 기자] 솔로 아티스트로 돌아오는 원호의 선공개 곡 'LOSING YOU(루징유)'의 티저가 선공개 됐다.

원호의 소속사 하이라인엔터테인먼트 측은 11일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’의 선공개 곡 ‘LOSING YOU(루징유)’의 티저 영상을 공개했다.

공개된 영상 속에는 베일의 쌓인 원호의 모습과 고뇌에 잠겨 괴로워 하는 모습 등이 담겨 있다. 살짝 공개된 음원에서는 원호의 부드럽고 감미로운 음색이 돋보인다.

원호는 그간 매력적인 보컬과 뛰어난 프로듀싱 실력을 겸비한 아티스트로 두각을 드러낸 바. 이번 솔로 데뷔 앨범을 통해, 예상을 뛰어넘는 색다른 음악을 선보인다고 해 기대를 모으고 있다.

한편 원호는 오는 9월 4일 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매하며, 오는 14일 오후 1시(한국 시간) 컴백에 앞서 수록곡 ‘LOSING YOU(루징유)’의 음원과 뮤직비디오를 국내와 미국에서 동시에 선공개한다./mk3244@osen.co.kr

[사진] 영상 캡처