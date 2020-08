몬스타엑스, 전세계 126개국 '몬베베'와 완벽 팀워크 "온라인 공연 맛집도 역시 몬엑"[공식]

[OSEN=김은애 기자] 공연 맛집 몬스타엑스 (셔누, 민혁, 기현, 형원, 주헌, 아이엠)가 미국 기반 플랫폼 LiveXLive와의 파트너쉽을 통해 제작 및 스트리밍된 온라인 콘서트를 성공리에 마쳤다.

현재 코로나19 확산 여파로 전 세계 몬베베(팬클럽)들과 직접 만나 소통하기 어려운 상황인 만큼 지난 9일 정오(KST) 미국 동영상 스트리밍 플랫폼 ‘라이브 바이 라이브(LiveXLive)’를 통해 온라인 콘서트 <몬스타엑스 라이브 프롬 서울 위드 러브(MONSTA X LIVE FROM SEOUL WITH LUV)>를 개최, 전 세계 126개국 몬베베와 함께 또 하나의 추억을 만들었다.

본격적인 공연이 시작되기 전부터 온라인 콘서트를 관람하는 꿀팁부터 특별한 토크를 담은 영상까지 다양한 콘텐츠를 사전에 공개하며 기대감을 더했다. 오프닝 무대부터 활기 넘치는 멜로디와 화려한 퍼포먼스가 돋보이는 ‘팔로우(Follow)’, ‘드라마라마(DRAMARAMA)’로 콘서트의 화려한 포문을 연 몬스타엑스는 “2020년 월드투어 콘서트가 연기되면서 많이 상심하셨을 것 같아 이렇게 온라인 생중계 콘서트를 준비했다”면서 “몬베베가 보고 싶어 할, 보여주고 싶은 무대로 많이 준비했다”며 역대급 무대를 예고했다.

이들은 ‘플레이 잇 쿨(Play it Cool)’부터 ‘몬스타트럭(Monsta Truck)’ 등 보는 이들의 흥을 한층 돋우는 트랙으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜고, ‘미들 오브 더 나이트(MIDDLE OF THE NIGHT)’, ‘플로우(FLOW)’, ‘후 두 유 러브?(WHO DO U LOVE?)’ 등으로 감미로운 보컬, 그루브한 매력을 자랑하며 다채롭게 무대를 채웠다. 또한, 집콕이어도 언제나 몬베베를 생각한다는 마음으로 각자의 방을 꾸민 무대 ‘해피 위드아웃 미(HAPPY WITHOUT ME)’와 ‘미스비헤이브(MISBEHAVE)’까지 그 어디서도 공개하지 않았던 무대 역시 최초 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.

온라인 공연으로 팬들과 직접 대면하지 못한 만큼 팬들에게 색다른 즐거움을 선사하기 위한 스페셜한 토크 타임도 마련됐다. ‘몬스타엑스의 슬기로운 집콕생활’을 주제로 올해 상반기 집에서 보냈던 다양한 근황들을 소개하는 시간은 물론이고, 오랜만에 선보이는 콘서트인 만큼 ‘기억에 남는 콘서트 순간’과 팬들 질문의 Q&A까지 이야기 나누며 함께 있지 못하는 아쉬움을 달랬다.

몬스타엑스의 팬 사랑은 무대에서도 이어졌다. 강렬한 사운드와 폭발적인 에너지를 자아내는 곡 ‘슛 아웃(Shoot Out)’과 ‘히어로(HERO)’에서는 현장에 자리하지 못한 팬들의 목소리가 담겨 온라인으로 콘서트를 지켜보고 있던 팬들의 마음을 감동시켰다. 이들은 “여러분들의 목소리가 너무 그리워서 작년 투어 때 들려준 몬베베의 실제 함성을 담아봤다”며 “몬베베 함성만 한 에너지 충전이 없다”고 진심 어린 마음을 전했다.

더욱이 이날 온라인 공연에 함께 참여한 전 세계 팬들 역시 실시간 채팅으로 몬스타엑스에 대한 사랑과 응원의 메시지를 전해 훈훈함을 더했다.

콘서트의 대미를 장식할 앵콜 무대에서는 공연 준비 전 자연스러운 모습을 담은 ‘바이 마이 사이드(By My Side)’를 시작으로 멤버 주헌이 팬들을 위해 만든 팬송 ‘스탠드 업(Stand Up)’으로 공연의 마지막을 화려하게 장식했다.

공연 직 후 몬스타엑스는 “코로나19로 모두가 힘든 시기를 보내고 있는데, 하루빨리 전처럼 안전하고 행복한 일상으로 돌아가 전 세계의 몬베베들을 찾아다니며 공연장에서 제대로 된 공연을 함께 즐기고 싶고 아직 무대 위에서 보여드릴게 너무 많이 있다”이어 “이번 온라인 공연을 통해 몬베베의 존재를 다시 한 번 느꼈다”는 아이엠은 “무대를 해 보니 빨리 공연장에서 눈을 바라보며 소통하고 싶다. 지금 상황이 이렇다고 해서 외롭고 힘들다고 느끼지 마시고 우리가 나눴던 소중한 기억들을 생각하면서 다시 만나는 그날까지 힘내길 바란다”고 전했다.

한편, 몬스타엑스는 첫 미국 정규앨범 '올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)'의 수록곡 'SOMEONE'S SOMEONE(썸원스 썸원)'으로 '2020 엠티비 비디오 뮤직 어워즈(2020 MTV Video Music Awards)'의 '베스트 케이팝(BEST K-POP)' 부문 후보에 노미네이트 됐다. /misskim321@osen.co.kr

