[인사] 교육부 외

▲교육부▷장관비서실장 이윤홍▷혁신행정담당관 김정연▷운영지원과장 이영찬▷교육부 김현주 김홍순▷충북대 국제교류본부 행정실장 박종필▷한국교통대 학생과장 배기주
▲중소벤처기업부◇실장급〈승진〉▷소상공인정책실장 조주현◇국장급〈전보〉▷중소기업스마트제조혁신기획단장 김일호〈선임〉▷감사관 박준홍
▲감사원◇과장 신규 보임▷민원조사단 수원사무소장 이삼만▷국제업무조사담당관 유영▷감사품질지원관 박정철◇과장 전보〈재정·경제감사국〉▷제1과장 임동혁▷제4과장 남가영〈산업·금융감사국〉▷제1과장 전영진▷제2과장 박기우▷제3과장 정영채▷제4과장 위응복〈국토·해양감사국〉▷제2과장 노희관〈시설안전감사단〉▷제2과장 조석훈〈지방행정감사2국〉▷광주사무소장 박득서〈심의실〉▷법무담당관 임승주▷심의지원담당관 김원형〈적극행정지원단〉▷재심의담당관 배재일◇4급 전보〈국토·해양감사국〉▷제1과 김민정▷제2과 김영복〈공공기관감사국〉▷제1과 김현표▷제3과 오갑주〈전략감사단〉▷제2과 박환대〈시설안전감사단〉▷제1과 권진웅〈사회·복지감사국〉▷제1과 장세열▷제4과 김점균▷제5과 박민정〈행정·안전감사국〉▷제1과 박해산▷제4과 김유홍〈지방행정감사1국〉▷제1과 전형준▷제2과 이상복 조윤나〈지방행정감사2국〉▷대구사무소 백정현〈국방감사단〉▷제1과 김진걸 강동선▷제2과 김명준〈특별조사국〉▷제1과 김면기▷제2과 백철우▷제3과 정연수〈감사청구조사국〉▷제1과 김도형 임세종▷제5과 전성훈〈민원조사단〉▷중앙민원사무소 권순만〈심사관리실〉▷심사1담당관실 김진철 김혁▷심사2담당관실 김동완〈기획조정실〉▷혁신전략담당관실 정광연▷국제업무조사담당관실 홍현식〈적극행정지원단〉▷재심의담당관실 이용익〈감찰관실〉▷감찰담당관실 김홍철〈감사교육원〉▷교육운영2과 김문수
▲방송통신위원회▷방송정책기획과장 장대호▷지상파방송정책과장 김우석▷지역미디어정책과장 전혜선▷이용자정책총괄과장 배춘환▷인터넷이용자정책과장 신승한▷단말기유통조사담당관 고낙준▷방송광고정책과장 최윤정▷미디어다양성정책과장 김성욱▷방송시장조사과장 오광혁▷방송통신사무소장 장봉진
▲산림청◇과(팀)장급 전보▷임업통상팀장 차준희▷수목원조성사업단장 김동대▷산림항공과장 이대용▷국립산림과학원 연구지원과장 정종근▷코로나19 긴급대응반장 김진아▷산림일자리창업팀장 김종근
▲새만금개발청◇과장급 전보▷혁신행정담당관 김준성▷신산업전략과장 김민수
▲한국에너지공단◇부서장 전보▷신재생에너지산업실장 박병춘▷인천지역본부장 하경용
▲한국과학기술연구원(KIST)▷전북분원 복합소재기술연구소 분원장 김진상▷연구기획조정본부장 석현광
▲교육부▷장관비서실장 이윤홍▷혁신행정담당관 김정연▷운영지원과장 이영찬▷교육부 김현주 김홍순▷충북대 국제교류본부 행정실장 박종필▷한국교통대 학생과장 배기주