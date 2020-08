샘김, 박보검 만나 두 눈 '찡긋'..훈훈함이 두 배 [★SHOT!]

[OSEN=이승훈 기자] 가수 샘김과 배우 박보검이 훈훈한 브로맨스를 자랑했다.

10일 오후 샘김 소속사 안테나뮤직 공식 SNS에는 "I give all my love to you. ‘ALL MY LOVE’ , , Sam Kim"이라며 사진 한 장이 게재됐다.

이어 안테나뮤직은 " !"라며 "#SamKim # # #ALLMYLOVE"라는 해시태그를 덧붙였다.

사진 속 샘김은 녹음실에서 박보검과 다정한 분위기를 자아내고 있는 모습. 샘김은 소년미 가득한 미소와 함께 두 눈을 찡그리면서 특유의 귀여운 매력을 마음껏 발산했다. 박보검 또한 브이 포즈를 취하는가하면 여심을 녹이는 꽃미모로 보는 이들에게 힐링을 선사했다.

한편, 샘김은 군입대를 앞둔 박보검의 팬송 '올 마이 러브(ALL MY LOVE)' 프로듀싱에 참여했다.

[사진] 안테나뮤직 SNS