아침 출근길, 조용한 전기차 안에서 그날 할 일을 곱씹고 정리할 때 주로 음악을 듣는다. 즐겨 듣는 곡은 'All of Me'. 십여년 전 엔씨소프트 게임 개발자 시절, 아이디어를 정리하며 몇 시간 반복해 듣던 곡이다. 대학 때 '광속계란'이라는 밴드에서 드럼을 담당했다. 연습하며 박자 와 선율을 따지느라 한 노래를 여러 번 듣는 습관이 생겼다. 카를라 브루니의 'Quelqu'un m'a dit(누군가 내게 말하기를)' 중 '우리의 인생은 딱히 별것 없다더군요. 장미꽃이 지는 것처럼 순식간에 지나가 버린다고'란 가사를 좋아한다. 하루에 몇 번이고 중요한 판단을 내릴 때가 많다. 일과 후, 그 치열함에서 잠시 벗어날 수 있게 해주는 곡이다.