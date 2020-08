"원스 고마워" 트와이스, 첫 온라인 콘서트 비하인드 대방출 [★SHOT!]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 트와이스가 첫 온라인 콘서트를 마치고 팬들에게 감사 인사를 전했다.

트와이스는 9일 공식 인스타그램을 통해 콘서트 비하인드 사진을 공개했다. 공개된 사진 속에는 무대 위와 아래에서 무대 의상을 입고 포즈를 취하는 멤버들의 모습이 담겨 있다. 날로 예뻐지는 멤버들의 미모가 눈길을 사로잡는다.







트와이스 멤버들은 "오늘도 원스 덕분에 너무 재밌고 좋은 에너지 많이 받은 것 같아요 같이 즐겨줘서 너무 고맙고 건강하게 또 만나" "원스 오늘 너무 고마웠어요!!♡ 원스들도 즐거운 시간 보냈나용? 원스들 어땠는지 궁금하당 ㅋㅋ 하루라도 빨리 직접 볼수있는 날 올수있었으면 좋겠땅 ㅎㅎ" "오늘 오랜만에 만나서 반가웠어요 급속보배들로 충전 완료" 등의 메시지를 전하며 남다른 팬사랑을 드러냈다.

















한편 트와이스는 이날 첫 단독 온라인 콘서트 'Beyond LIVE - TWICE : World in A Day'(비욘드 라이브 - 트와이스 : 월드 인 어 데이, 이하 'World in A Day')를 개최하고 전세계 팬들과 만났다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 트와이스 인스타그램