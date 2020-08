SuperM 백현X마크, '슈퍼 원' 티저 영상 공개..열정+에너지 폭발

[OSEN=지민경 기자] SuperM(슈퍼엠, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 백현과 마크가 첫 정규 앨범 프로젝트 ‘Super One’(슈퍼 원) 티저 영상을 공개했다.

금일(9일) 0시 각종 SuperM의 SNS 공식 계정에는 첫 정규 앨범 프로젝트 ‘Super One’ 백현, 마크의 에너지 가득한 모습이 담긴 티저 영상이 오픈되어 이목을 집중시켰다.

특히 이 영상에는 백현의 “‘너무 어려워. 하지만 좋아’ 이게 날 움직인 키워드다”, 마크의 “At my own pace, following my own rhythms(나만의 속도로, 나만의 리듬을 따라)”라는 꿈에 대한 확신과 열정이 드러나는 내레이션이 돋보여 더욱 눈길을 끈다.

더불어 SuperM은 첫 정규 앨범 프로젝트 ‘Super One’의 시작을 알리며 각종 SNS 공식 계정을 통해 ‘Super One’ 프로젝트의 긍정적이고 희망적인 메시지가 담긴 내레이션과 감각적인 비주얼이 돋보이는 개인 티저 영상을 연일 공개해 기대감을 증폭시키고 있다.

한편, SuperM의 새 싱글 ‘100’(헌드레드)는 오는 8월 14일 오후 1시(14일 0시 EST/13일 21시 PST) 각종 음악 사이트를 통해 공개된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트