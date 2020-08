드림캐쳐, 컴백 타이틀곡은 ‘BOCA’..새 앨범 ‘디스토피아’ 트랙리스트 공개[공식]

[OSEN=강서정 기자] 그룹 드림캐쳐의 컴백 앨범에 대한 정보가 베일을 벗었다.

드림캐쳐컴퍼니는 지난 7일 오후 공식 SNS 계정에 드림캐쳐의 다섯 번째 미니앨범 'Dystopia : Lose Myself'의 트랙리스트를 공개하고 컴백 임박을 알렸다.

드림캐쳐의 새 앨범 타이틀곡은 'BOCA'로, 무책임한 말들이 난무하는 시대에 대한 이야기를 담아낸 것으로 전해져 기대를 더한다. 특히 드림캐쳐 특유의 록 사운드에 뭄바톤 리듬을 얹어 특별한 매력을 탄생시켰다는 귀띔.

드림캐쳐의 'Dystopia : Lose Myself'에는 'BOCA' 외에도 'Intro'를 비롯해 'Break The Wall', 'Can't get you out of my mind', 'Dear' 등 다채로운 색깔을 가진 트랙들이 알차게 수록될 전망이다.

특히 드림캐쳐의 세계를 함께 그려온 LEEZ와 Ollounder는 물론, 드림캐쳐의 지유와 다미가 크레디트에 이름을 올리며 음악적 성장과 진정성을 함께 녹여내 눈길을 끈다.

드림캐쳐는 오는 17일 다섯 번째 미니앨범 'Dystopia : Lose Myself'를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 돌입할 예정. 앞선 'Dystopia : The Tree of Language'로 독특한 판타지 스토리를 새로이 시작한 만큼, 신보에 도 남다른 궁금증이 모이고 있다.

드림캐쳐는 컴백에 앞서 오는 10일에는 리릭 스포일러를, 11일에는 새로운 미니앨범의 하이라이트 메들리를 통해 '인썸니아'를 만난다. 또한 12일과 14일에는 뮤직비디오 티저가, 13일에는 타이틀곡 댄스 프리뷰가 팬들을 기다리고 있다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 드림캐쳐컴퍼니 제공