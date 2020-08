트와이스, 일본서 10연속 플래티넘…'팡파르'

트와이스 일본 새 싱글 '팡파르' 커버

그룹 '트와이스'가 일본 싱글 6집 '팡파르(Fanfare)'로 현지에서 '10연속 플래티넘'을 달성했다.



8일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 지난달 8일 일본에서 발매된 트와이스의 여섯 번째 싱글 '팡파르'는 전날 현지 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 받았다. '플래티넘'은 25만 장 이상의 출하량을 기록한 작품에 수여된다.



이로써 트와이스는 일본에서 발매한 10장의 앨범 모두 플래티넘 인증을 획득, 'K팝 대표 걸그룹'의 위상을 다시 입증했다.



트와이스는 2017년 6월 발표한 일본 데뷔 베스트 앨범 '해시태그 트와이스(#TWICE)'를 시작으로 이번 '팡파르'까지 플래티넘 기록을 이어오고 있다. 이 중 '웨이크 미 업(Wake Me Up)'은 일본에서 발매된 해외 여성 아티스트 싱글 최초로 더블 플래티넘을 인정받았다. 50만 장 이상의 누적 출하량을 기록하면 주어지는 타이틀이다.



이와 함께 이날 트와이스는 대표 곡 중 하나인 '치어 업(CHEER UP)' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 4억뷰를 넘기는 겹경사를 맞이했다.



트와이스가 2016년 4월 25일 공개한 미니 2집 '페이지 투(PAGE TWO)'의 타이틀곡 '치어 업 ' 뮤직비디오는 이날 오전 1시 29분께 유튜브 조회 수 4억 건을 넘어섰다.



이로써 트와이스는 '티티(TT)', '라이키(LIKE Y)', '왓 이즈 러브(What is Love?)'에 이어 '치어 업(CHEER UP)'까지 총 네 편의 4억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



한편, 트와이스는 9일 첫 단독 온라인 콘서트 '비욘드 라이브 - 트와이스 : 월드 인 어 데이'를 연다. JYP 수장 박진영이 기획한 이날 콘서트를 '하루 안에 도는 월드투어'를 콘셉트로 내세웠다.