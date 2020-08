[이미도의 무비 識道樂] [183] Man is not made for defeat

'생존'의 핵심은 세 단어입니다. '절대 포기하지 말라(Never give up)'. 이 메시지가 1인 해양 모험극 '올 이즈 로스트(All Is Lost·사진)'의 산소통입니다. 미국 포스터 홍보 문구도 'Never give up'입니다. 무대는 인도양 순다해협 남단 3150㎞ 지점 망망대해. 표류하던 화물 수송용 컨테이너가 요트를 들이받습니다. 순다해협 안 해로에 진입해야 구조될 수 있겠다고 판단한 70대 남자는 별자리를 등대 삼아 하루 400㎞씩 북진합니다. 난제가 많습니다. 항해 계기와 무전기가 먹통이고 식량과 물이 태부족합니다.





'인간은 패배하도록 창조된 게 아니다(Man is not made for defeat).' 헤밍웨이 소설 '노인과 바다' 주제문입니다. 84일간 허탕만 쳤던 고기잡이 노인이 이틀 밤낮 사투를 벌여 조각배보다 큰 청새치를 낚지요. 도중에 상어 떼 공격을 받아 결국 형해(形骸)뿐인 청새치를 뱃전에 매달아 돌아오고요. 책 끝엔 이 함의(含意)의 글이 앞 주제문에 뒤따릅니다. '인간이 어떤 시련에도 맞서 포기하지 않고 싸운다면 설혹 목숨을 잃어 파멸할지언정 패배하는 건 아니다.'



요트 노인을 공격하는 상어 떼는 밤낮 안 가리고 무시로 퍼붓는 폭풍우입니다. 요트가 침몰하자 노인은 구명보트에 의지해 사투합니다. 영혼과 몸뚱이만 빼고 모든 걸 잃었다고 자각하는 8일째 날 노인이 머나먼 어둠 속 희미한 불빛을 발견합니다. 그가 일지(日誌)에 불붙여 살려달라고 외칩니다. 불은 구명보트에 옮아붙고 노인은 바다에 빠져 가라앉습니다.



'터널 끝에는 불빛이 없다. 당신만이 있다. 당신이 곧 불빛이다(There is no light at the end of the tunnel. There is only you. You are the li ght).' 이 명구에서 터널은 두려움, 불빛은 희망이지요. 두려움에 굴하는 순간 불빛은 꺼집니다. 꺼트리는 주체는 남이 아닌 자신이고요. 칠흑처럼 감겼던 노인의 눈이 반응합니다. 까마득히 멀어 보이는 수면 위 새 불빛이 그를 눈뜨게 한 겁니다. 희망과 믿음이야말로 산소통의 산소이지요. 인간은 패배하도록 창조된 존재가 아니라는 확신이 노인을 밀쳐 올립니다.