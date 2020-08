"말이 돼?"..트레저, 데뷔 카운트다운 30분만 100만 접속자·6억 하트 돌파 [V라이브]

[OSEN=심언경 기자] 그룹 트레저가 데뷔 카운트다운 라이브 중 하트 수 6억을 넘기며 역대급 신인의 탄생을 예고했다.

트레저는 오늘(7일) 오후 4시 네이버 V라이브 'TREASURE' 채널을 통해 'TREASURE 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE' DEBUT COUNTDOWN LIVE(트레저 '더 퍼스트 스텝 : 챕터 원' 데뷔 카운트다운 라이브)'를 진행했다.

이날 방송에서 트레저의 프로필 코너가 이어지는 가운데, 접속자 수가 100만 명을 넘어섰고 하트 수는 6억을 돌파했다. 멤버들은 글로벌 팬들의 뜨거운 관심에 "이게 말이 돼?"라고 말하며 기립했다. 그리고 팬 들에게 곧바로 허리를 숙이며 감사 인사를 전했다.

한편, 트레저는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 싱글 앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE(더 퍼스트 스텝 : 챕터 원)' 전곡 음원과 타이틀곡 'BOY' 뮤직비디오를 공개한다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] V라이브 방송화면 캡처