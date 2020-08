크래비티, 미니 2집 스케줄 포스터 전격 공개..24일 컴백 카운트다운 '기대 UP'

[OSEN=심언경 기자] 그룹 크래비티 (CRAVITY)가 새 앨범의 프로젝트 스케줄 포스터를 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.

크래비티는 지난 6일 오후9시 공식 SNS 채널에 신보 ‘크래비티 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)’ 의 스케줄 포스터를 공개해 눈길을 끌었다.

공개 된 스케줄에 따르면 오는 8일 프롤로그 필름을 시작으로 트랙리스트, 콘셉트 포토, 콘셉트 필름, V 라이브, 뮤직비디오 티저, 앨범 프리뷰 등, 컴백까지 총 14차례에 걸쳐 콘텐츠 프로모션 일정이 다채롭고 풍성하게 채워질 예정이다.

스케줄 이미지 속에는 터쿼이즈 컬러의 방 풍경이 일부 담겼다. 포스터 오른쪽에는 강렬한 빨간색이 돋보이는 창문이 눈에 띄고, 이와 대조적으로 그 아래에는 푸른색의 전등이 놓여 있다. 왼쪽에는 초록색 소파가 놓여 있는데, 창문과 소파 사이를 안개가 채우고 있어 앨범에 대한 궁금증을 더하고 있다.

앞서 크래비티는 지난 4월 데뷔 앨범 ‘크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아](CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE])’로 가요계에 출사표를 던진 바 있다. 이들은 신인답지 않은 완벽한 퍼포먼스와 눈을 뗄 수 없는 무대로 음악 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 했다. 이를 바탕으로 앨범 발매 당일 네이버 V라이브를 통해 진행된 데뷔 쇼케이스에서는 시청자 수 100만 명과 하트 수 2억 6천만 개를 달성했고, 초동 판매량이 5만 3천 장을 돌파하며 한터차트 주간 음반 1위를, SBS MTV ‘더 쇼’ 1위 후보까지 오르는 등 뛰어난 성과를 이뤘다.

뿐만 아니라 크래비티의 데뷔 앨범은 ‘아이튠즈 톱 케이팝 차트’ 7개 지역 1위, 총 12개 지역에서는 톱 3에 자리했으며 아이튠즈 종합 차트인 ‘월드와이드 아이튠즈 앨범 차트’에서 4위를 차지, 빌보드 ‘소셜 50’ 차트에서 12위로 데뷔하는 등, 글로벌한 화제성을 이끌어내면서 ‘슈퍼 루키& rsquo;의 탄생을 알린 바 있다.

한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 8월 24일 컴백을 확정 짓고 새로운 앨범 ‘크래비티 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인 투’ 발매를 앞두고, 막바지 작업에 박차를 가하고 있다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] 스타쉽엔터테인먼트