[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.08.07 04:29
▲국무조정실·국무총리비서실◇전보▷평가관리과장 우향제
▲교육부◇일반직 고위공무원 승진▷군산대 사무국장 최성부◇부이사관 지원근무 해제▷홍보담당관 임용빈◇서기관 파견 복귀▷고등교육정책실 하진혜
▲과학기술정보통신부▷과학기술정책국장 고서곤▷연구개발투자심의국장 김성수
▲국토교통부◇국장급〈승진〉▷도시정책관 최임락〈전보〉▷주택정책관 김영한▷토지정책관 김수상▷물류정책관 전형필◇과장급〈전보〉▷건설산업과장 김광림
▲법제처◇부이사관 전보▷경제법제국 법제관 배지숙◇서기관 전보▷행정법제국 박상균
▲한국국제교류재단▷디지털공공외교실장 이인혁▷디지털콘텐츠부장 최현선▷미래혁신부장 이수연
▲한국장학재단▷상임이사 서병재
▲한국에너지공단▷수요관리이사 심창호
▲한양대▷한양인재개발원장 변중무▷미디어전략센터장 손동영
▲서울대치과병원▷관악서울대치과병원 교육연구부장 정재은
▲세계일보▷독자서비스국장 김정훈▷독자서비스국 수도권팀장 서광태
▲IT조선▷취재본부 디지털문화팀장 차주경
▲KBS▷KBS공영성강화프로젝트팀장 오성일▷제작2본부 광고기획부장 김신우▷춘천방송총국장 조재익▷부산방송총국 방공문화사업국장 양희진