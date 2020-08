"운명 맞죠?"..박진영, 'When We Disco' 완성→선미 연락 고백 '컴백 기대' [★SHOT!]

[OSEN=이승훈 기자] 가수 박진영이 선미와 듀엣하게 된 배경을 설명했다.

6일 오후 박진영은 개인 SNS에 신곡 'When We Disco' 티저 영상을 게재했다.

이날 박진영은 "'너무 그리워 When we disco'라는 노래를 완성했을 때 갑자기 함께 Tell me, So hot, Nobody를 췄던 그녀에게 지난 날이 그립다는 문자가 왔습니다. 이건 운명 맞죠?^^"라고 말했다.

또한 박진영은 "#JYP #박진영 #JYPark #Wh enWeDisco #선미 #SUNMI #박진영컴백 #JYP_Comeback"이라는 해시태그를 덧붙이면서 컴백 기대감을 높였다.

한편, 박진영은 오는 11일 선미가 듀엣으로 참여한 신곡 'When We Disco' 뮤직비디오를 선공개한 뒤 12일에 음원을 발매한다.

[사진] 박진영 SNS