"이런거 처음해봐"..'엠카' 전소미, 에이티즈 꺾고 1위→강다니엘(여자)아이들산들로켓펀치 컴백[종합]

[OSEN=이승훈 기자] 가수 전소미가 '엠카' 8월 첫째주 1위 트로피를 품에 안았다.

6일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'(이하 '엠카')에서는 전소미가 에이티즈를 꺾고 1위를 차지하는 모습이 그려졌다.

이날 전소미는 "나 이런 거 처음 해봐"라며 기쁨의 탄성을 내질렀다. 이어 전소미는 "1위 주셔서 너무 감사하다. 엄마 아빠 다 감사하다. 1등 했다"라고 1위 소감을 밝혔다.

지난달 29일 다섯 번째 미니앨범 'ZERO : FEVER Part.1'로 컴백한 에이티즈는 더블 타이틀곡 'INCEPTION' 무대로 '엠카' 열기를 고조시켰다. 에이티즈만의 부드러움과 강렬함이 공존하는 'INCEPTION'은 꿈속에서 꿈을 꾼 듯 닿을 수 없는 존재에 대한 갈망을 표현한 곡이다. 강렬한 비트 위 감성적인 멜로디를 따라 곡의 서사가 전개되는 것 또한 관전 포인트. 이를 섬세하게 표현한 에이티즈는 이전에는 볼 수 없었던 몽환적이고 아련한 소년미를 뽐내며 대중들에게 보는 재미와 듣는 즐거움을 동시에 안겼다.

전소미는 'What You Waiting For'로 독보적인 카리스마를 뽐냈다. 블랙 드레스로 귀여우면서도 시크한 매력을 더한 전소미의 'What You Waiting For'는 더블랙레이블의 프로듀서진이 총출동하여 오직 전소미만을 위해 심혈을 기울여 탄생시킨 알앤비 댄스 곡이다.

'엠카' 컴백 무대 러시도 이어졌다. 보이그룹 워너원을 통해 '국민 센터'로 자리매김한 강다니엘은 두 번째 미니앨범 '마젠타(MAGENTA)'로 돌아왔다. 강다니엘은 '엠카'를 통해 타이틀곡 '깨워(Who U Are)'는 물론, 선공개곡 'Waves' 무대를 최초 공개하면서 글로벌 팬들에게 반가움을 안겼다.

소년미와 섹시미를 모두 보유한 강다니엘의 신곡 '깨워'는 파워풀한 퍼포먼스와 강다니엘 특유의 강렬한 카리스마를 느낄 수 있는 곡으로 댄서들과 하나가 된 듯한 칼군무가 인상적이다. 또한 강다니엘의 '마젠타(MAGENTA)'는 전 세계 5개 지역에서 1위를 차지해 화제를 모았다.

매 앨범마다 독보적인 콘셉트로 (여자)아이들의 장르를 만들어 낸 (여자)아이들은 지난 3일 '덤디덤디(DUMDi DUMDi)'로 컴백했다. (여자)아이들의 신곡 '덤디덤디(DUMDi DUMDi)'는 트로피컬 기반에 뭄바톤 리듬이 더해져 (여자)아이들만의 특별한 여름을 느낄 수 있는 댄스 곡으로 리더 소연과 유명 작곡가 Pop Time이 함께 작업했다. 여름과 젊음에서 연상되는 '뜨거움', '시원함', '열정', '설렘' 등 솔직하고 직관적인 가사와 중독성 있는 멜로디가 특징이다.

특히 (여자)아이들은 여름 컴백에 걸맞게 힙한 이미지 변신과 드럼 댄스, 알로하 댄스를 비롯한 역동적인 퍼포먼스를 앞세우면서 '엠카' 시청자들의 무더위를 날려보냈다.

세 번째 미니앨범 'BLUE PUNCH'로 '섬머걸'의 매력을 강조한 로켓펀치는 'TWINKLE STAR'와 타이틀곡 'JUICY' 무대를 선보이며 '엠카' 컴백 라인업에 합류했다. 중독성 있고 장난기 가득한 표현의 가사가 인상적인 'JUICY'는 깨물면 과즙이 팡팡 터지는 과일처럼 상큼한 로켓펀치만의 매력을 보여줄 수 있는 곡으로 중독성 강한 후렴구 멜로디 라인이 킬링 포인트다.

B1A4 산들은 지난 5일 '생각집 EP.1'을 발매했다. 산들은 전곡 자작곡으로 구성하면서 '싱어송라이터' 면모를 입증했다. '생각집 EP.1'에는 파도치는 여름밤이 연상되는 말랑하고 부드러운 감성곡 '여름날 여름밤'을 비롯해 그리움이라는 감정을 깊이 끌어낸 '편지', 세상 모든 것에 대한 고마움을 표현한 '고마워'까지 총 5개의 트랙이 수록됐다.

한편, 이날 Mnet '엠카운트다운'에는 강다니엘, 로켓펀치, BOYHOOD(남동현), 산들, 세러데이, 소유, (여자)아이들, 에릭남, ATEEZ, 에이프릴, 1TEAM, ENOi, XRO(재로), 전소미, 제시(Jessi), 체리블렛(Cherry Bullet), TOO(티오오), 허찬미, 홍은기가 출연했다.

[사진] Mnet '엠카운트다운'