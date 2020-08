'엠카운트다운' 전소미vs에이티즈, 1위 후보..(여자)아이들 우기X민니 스페셜 MC

[OSEN=이승훈 기자] 전소미와 에이티즈가 '엠카운트다운' 1위 후보에 올랐다.

6일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'(이하 '엠카')는 8월 첫째주 1위 후보를 공개했다.

전소미는 지난달 22일 발매한 'What You Waiting For', 에이티즈는 다섯 번째 미니앨범 'ZERO : FEVER Part.1'로 1위 후보에 이름을 올렸다.

한국을 넘어 전 세계적으로 뜨거운 케이팝 열풍을 이끌고 있는 전소미, 에이티즈인 만큼, 과연 누가 '엠카' 1위 트로피를 품에 안을지 기대된다.

한편, 이날 Mnet '엠카운트다운'에는 강다니엘, 로켓펀치, BOYHOOD(남동현), 산들, 세러데이, 소유, (여자)아이들, 에릭남, ATEEZ, 에이프릴, 1TEAM, ENOi, XRO(재로), 전소미, 제시(Jessi), 체리블렛(Cherry Bullet), TOO(티오오), 허찬미, 홍은기가 출연한다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] Mnet '엠카운트다운'