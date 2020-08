JYP 측 "트와이스 정연, 건강문제로 의자에 앉아 온택트 공연 참여" [전문]

[OSEN=하수정 기자] 걸그룹 트와이스 정연이 온라인 콘서트에서 건강 문제 때문에 앉아서 공연을 펼친다.

6일 오후 트와이스 공식 SNS와 팬페이지에는 '정연 온라인 콘서트 참석 관련'이라는 제목의 글이 게재됐다.

소속사 JYP엔터테인먼트 측은 "이번 온라인 콘서트인 ' Beyond LIVE-TWICE: World in A Day'에 정연은 건강 상태로 인해, 부득이하게 의자에 앉아 진행하는 형태로 공연에 참여하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "오랜만에 팬분들을 만나 뵙고 싶은 멤버 본인의 마음을 토대로 이와 같이 결정하게 된 점 너른 양해 부탁드린다"며 "빠른 회복을 위해 최선의 노력을 기울이겠다"고 말했다.

한편, 트와이스는 오는 8월 9일 오후 3시(한국시간 기준) 네이버 V LIVE(브이라이브)를 통해 온택트 공연 'Beyond LIVE - TWICE : World in A Day'(비욘드 라이브 - 트와이스 : 월드 인 어 데이, 이하 'World in A Day')를 전 세계에 온라인 생중계 한다.

다음은 트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트의 공식입장 전문

안녕하세요. JYP엔터테인먼트입니다.

이번 온라인 콘서트인 'Beyond LIVE - TWICE: World in A Day'에 정연은 건강 상태로 인해, 부득이하게 의자에 앉아서 진행하는 형태로 공연에 참여하게 되었습니다.

어려운 상황에도 불구하고, 오랜만에 팬분들을 만나 뵙고 싶은 멤버 본인의 마음을 토대로 이와 같이 결정하게 된 점 팬분들의 너른 양해 부탁드립니다.

빠른 회복을 위해 최선의 노력을 기울이겠습니다.

감사합니다.



/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] OSEN DB