샘 오취리, 의정부고 졸업사진 인종차별 비판 "얼굴색까지 따라해야 하나"[전문]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 샘 오취리가 의정부고 학생들의 졸업사진 가운데 흑인 패러디 컨셉트 사진을 인종차별이라고 비판한 가운데, 이를 두고 네티즌들 사이에서도 갑론을박이 일고 있다.

6일 샘 오취리는 자신의 인스타그램에 "참 2020년에 이런 것을 보면 안타깝고 슬퍼요. 웃기지 않습니다"라고 입을 열었다.

이어 "저희 흑인들 입장에서 매우 불쾌한 행동입니다. 제발 하지마세요. 문화를 따라하는 것 알겠는데 굳이 얼굴색까지 해야 돼요?"라고 분노했다.

그러면서 "한국에서 이런 행동 없었으면 좋겠어요. 서로의 문화를 존중하는 것 가장 좋습니다. 기회가 되면 한 번 같이 이야기하고 싶어요"라고 덧붙였다.

샘 오취리가 공개한 사진 속에는 한 고등학교의 졸업사진 분장 속 흑인 분장을 한 모습이 담겨 있다. 학생들은 올해 상반기에 유튜브에서 크게 화제가 된 관짝소년단을 패러디한 콘셉트로 사진을 촬영했다.

앞서 샘 오취리는 대학생이었을 때 지하철에서 당한 인종차별 사례도 털어놨다. 그는 "빈자리에 앉으려니까 어떤 아주머니가 그 자리에 앉으면서 '까만 새끼가 한국 와서 뭐하냐. 본인 나라로 돌아가라'는 식으로 대놓고 차별했다"고 말해 모두를 경악시켰다.

이어 그는 "더 마음 아팠던 건 그 자리에 있던 한국 사람들이 가만히 보고 있었다"며 "'외국인이 어려운 상황일 때 도와주지 않고 그냥 지켜보기만 하나?' 생각했다"고 말해 한국 사람에 대한 서운함을 표한 바 있다.

▶ 다음은 샘 오취리의 입장 전문

참 2020년에 이런 것을 보면 안타깝고 슬퍼요. 웃기지 않습니다!

저희 흑인들 입장에서 매우 불쾌한 행동입니다. 제발 하지 마세요!

문화를 따라 하는 것 알겠는데 굳이 얼굴 색칠까지 해야 돼요?

한국에서 이런 행동들 없었으면 좋겠어요!

서로의 문화를 존중하는 것 가장 좋습니다.

그리고 기회가 되면 한 번 같이 이야기 하고 싶어요.

Time and Time again why won't people get that blackface is very offensive and not funny at all!!!!!!

There have been so many instances both on and off air where people paint their faces black here in Korea and think it's funny! It's not and I am highly against it and highly disappointed.

You put in so much effort to educate people here in Korea and make them understand that you can appreciate a culture without making mockery of the the people. This has to stop in Korea! This ignorance cannot continue!

narusi@sportschosun.com