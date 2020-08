[윤희영의 News English] 스페인의 前 국왕 '돈 후안'과 카사노바

바람둥이(womanizer)를 흔히 '카사노바' 또는 '돈 후안'에 비유하곤 한다. 카사노바는 이탈리아에서 태어나 프랑스 사교계를 주름잡았던 실존 인물(real person·1725~1798)이고, 돈 후안은 엽색꾼(philanderer)·호색한(lecher)으로 인용되는 전설 속 인물(legendary character)이다.



도망치듯 망명길에 오른(flee into exile) 스페인 전 국왕의 이름이 후안 카를로스(82)다. 망명의 결정적 계기(decisive momentum)는 사우디아라비아에서 받았다는 1200억원대 비자금(slush fund)이지만, 현지 언론은 '실존 인물 돈 후안의 몰락'(downfall of the real Don Juan)이라며 그가 상대한 성관계 여성만 5000여 명에 이른다고(clock up roughly 5000) 폭로했다.





'돈(Don)'은 남성 귀족 이름 앞에 붙이는 경칭이다. 그러고 보면 후안 카를로스 전 국왕이야말로 '돈 후안'이었던 셈이다. 그의 육체적 쾌락주의(hedonism)는 공공연한 비밀(open secret)이었다. 여자 좋아하기로 유명했던(be well-known for pursuing women) 그는 심지어 영국의 다이애나 왕세자빈에게도 수작을 걸었던(make a move on her) 것으로 알려져 있다. 그가 가장 짧은 시간을 보낸 여성은 아내인 소피아 왕비라는 농담도 있다. 1975년 37세 나이로 왕위에 오른(ascend to the throne) 이후 40여 년 동안 퇴폐 행위를 즐기며(enjoy the decadence) 왕비와는 거의 잠자리를 함께하지(share a bed) 않았다고 한다.



스페인의 역사학자 아마데오 잉글레스 박사에 따르면, 20대 초반 육군사관학교에 다녔던 짧은 동안에만(during the short spell) 여성 332명과 관계를 맺었다. 일주일에 4명꼴이었다. 한창 젊은 시절인 1976~1994년엔 여성 2154명을 농락했다(turn them round his finger). 67~76세가 된 2005~2014년에도 여성 191명을 애인으로 뒀다.



왕실 몸종들 사이엔 일종의 암묵적 규칙(tacit rule)이 있었다. '돈 후안'은 여성과 함께 드러누워(lie down with her) 술을 마시며 노닥거리다가 해 질 무렵 손가락을 부딪쳐 소리를 낸다(click his fingers). 모두 물러가게 하라는 신호(cue to usher everyone away)다. 그러면 "전하(His Highness)께서 여성 동반자에 대해 좀 더 알고 싶어 하신다"는 메시지가 전파됐다.



'돈 후안'은 스페인이 전례 없던 경제 위기를 겪으며(suffer an unprecedented economic crisis) 국민의 25%가 실직하고(lose their jobs), 젊은이 절반 이상이 무직 상태(be out of work)였을 때 애인을 데리고 보츠와나로 코끼리 사냥을 간 사실이 드러나 2014년 왕위에서 쫓겨났다(be forced to abdicate).



잉글레스 박사는 최근 출간 한 책에서 '돈 후안'에게 '왕실의 종마(種馬)' '성 약탈자'라는 별명을 붙이고(dub him 'a royal stud' and 'sexual predator') "세상에 알려진(become public) 5000여 명은 빙산의 일각(the tip of an iceberg)일 뿐"이라고 밝혔다. 카사노바는 자서전에서 여성 122명과 사귀었다고 고백했다.