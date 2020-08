뉴이스트, 5년만에 일본 컴백…'드라이브' 10월 발매

**첨부용**뉴이스트

그룹 '뉴이스트(NU'EST)'가 5년 만에 일본에서 앨범을 발매한다.



5일 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 뉴이스트가 오는 10월7일 일본 앨범 '드라이브(DRIVE)'를 발매한다고 밝혔다.



이번 앨범은 뉴이스트가 2015년 11월20일 발매한 일본 첫 정규 앨범 '브리지 더 월드(Bridge The World)' 이후 약 5년 만에 발매하는 것이다.



앨범에는 일본 오리지널 곡을 포함해 총 14곡이 담겨있다. 일본 오리지널 곡 '드라이브(Japanese Ver.)'와 데뷔 7주년을 맞아 공개된 스페셜 디지털 싱글 '노래 제목(A Song For You)'이 일본어 버전으로 수록된다.타이틀곡 '드라이브'는 제목 그대로 드라이브를 주제로 한 곡으로 기품 있는 성숙한 분위기와 고속도로를 달리는 듯한 질주감이 조화를 이룬 미디어 템포의 노래다. 특히 히트곡 메이커이자 프로듀서인 범주와 함께 뉴이스트 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여했다.



또 국내에서 발매와 동시에 큰 사랑을 받았던 '콜 미 백(Call me back)', '러브 미(LOVE ME)', '아임 인 트러블(I’m in Trouble)', '백 투 미(Back To Me·평행우주)' 등이 포함됐다.



소속사 측은 "뉴이스트의 다채로운 매력으로 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 예정"이라고 밝혔다.



한편 뉴이스트는 다음달 13일부터 10월11일까지 네이버 브이 라이브(V LIVE) 채널을 통해 매주 일요일 '뉴이스트 온-클립 언박싱(NU'EST ON-CLIP UNBOXING)'을 공개한다.