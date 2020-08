한국 온 다니엘 헤니 "가평서 2주 동안 자가격리 끝! 됐다" [★SHOT!]

다니엘 헤니가 한국에서 2주 동안 자가격리를 마쳤다.



배우 다니엘 헤니는 4일 오후 자신의 인스타그램에 "Coming out of 2 weeks of quarantine in Korea like....드디어 이주 동안의 자가격리 끝~~"이라는 글과 함께 짧은 동영상을 게재했다.



공개된 영상 안에는 다니엘 헤니가 가평에 있는 한 주택에서 조심스럽게 문을 열고 나오는 모습이 담겨 있다. 흰색 마스크를 쓰고 감격스러운 포즈를 취한 다니엘 헤 니는 "됐다. 가자"라고 말한 뒤 자동차로 향하기도 했다.



앞서 지난 3일 방송된 JTBC 예능 '위대한 배태랑'에서는 김용만이 친한 동생 배우 다니엘 헤니를 언급하면서 영상통화를 연결했다.



다니엘 헤니는 "꼭 2주 뒤에 한국 가서 만나고 싶다. '위대한 배태랑' 이야기를 정말 많이 들었다"며 출연 의지를 드러내 실제로 그의 출연이 성사될 지 궁금해지고 있다.

