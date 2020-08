막상 뚜껑 열어본 전력, NBA 파워랭킹 의외 1위 토론토 랩터스

카일 라우리. 【 AP연합뉴스】

[스포츠조선 류동혁 기자] CBS스포츠에서 선정한 NBA 파워랭킹.

1위는 LA 레이커스도, 밀워키 벅스도 아니었다. 토론토 랩터스가 1위를 차지했다.

CBS스포츠는 4일(한국시각) 'NBA 파워랭킹:랩터스가 레이커스를 대파하고 톱으로 올랐다. 로케츠가 떠오른 것도 놀라웠다(NBA Power Rankings: Raptors take top spot with big win over Lakers; Rockets on the rise; surprises abound)'고 보도했다.

1위는 토론토 랩터스였다. 수많은 변수와 결장자가 있었던 리그 재개. 토론토는 별다른 부상 변수가 없다. 조직력도 그대로다. 카일 라우리, 프레드 밴블릿은 여전히 위력적 득점력을 보였고, 파스칼 시아캄, 아누노비도 좋은 역할을 했다.

LA 레이커스를 107대92로 완파했고, 동부의 만만치 않은 마이애미 히트도 107대103으로 눌렀다.

2위는 밀워키 벅스였다. 휴스턴 로케츠에게 패했지만, 여전히 강력한 우승후보. 아데토쿰보는 여전히 MVP급 모드를 유지하고 있고, 에릭 블레소가 빠져 있지만, 그가 들어오면 더욱 강해질 것으로 보인다.

3위는 LA 레이커스, 4위는 LA 클리퍼스가 선정됐다.

또 5위는 초 스몰라인업으로 밀워키 벅스를 잡은 휴스턴 로케츠가 차지했고, 6위는 보스턴 셀틱스의 몫이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

순위=팀명

1=토론토 랩터스

2=밀워키 벅스

3=LA 레이커스

4=LA 클리퍼스

5=휴스턴 로케츠

6=보스턴 셀틱스

7=마이애미 히트

8=오클라호마시티 선더

9=인디애나 페이서스

10=올랜도 매직

11=샌안토니오 스퍼스

12=피닉스 선즈

13=유타 재즈

14=포틀랜드 트레일 블레이저스

15=필라델피아 76ers

16=댈러스 매버릭스

17=덴버 너게츠

18=멤피스 그리즐리스

19=뉴올리언스 펠리컨스

20=브루클린 네츠

21=새크라멘토 킹스

22=워싱턴 위저즈