YG트레저,데뷔D-3 '들어와'음원 일부 공개..수록곡도'고퀄'

[OSEN=선미경 기자] YG엔터테인먼트 대형 신인 트레저의 데뷔 타이틀곡 'BOY' 반주 일부가 공개된데 이어 수록곡 '들어와(COME TO ME)'도 베일을 벗었다.

YG엔터테인먼트는 4일 오후 12시 공식 블로그에 트레저의 첫 싱글 앨범 수록곡 '들어와(COME TO ME)' 모션 티저 영상을 게재했다.

영상에는 '들어와(COME TO ME)'의 하이라이트 음원 일부가 담겼다. 약 23초의 짧은 분량이지만 '들어와(COME TO ME)'의 청량한 신스사운드 멜로디와 밝고 통통 튀는 분위기가 음악 팬들의 귀를 단번에 사로잡았다.

또 시원한 블루빛 물결을 배경으로 시작해 장난기 가득한 낙서와 귀여운 풍선 등 다양한 오브제가 등장, 완곡에 대한 호기심을 자극했다. 앞서 공개된 타이틀곡 'BOY'가 에너제틱하고 강렬한 사운드를 예고했다면, 수록곡 '들어와(COME TO ME)'는 색다른 매력이 기대된다.

'들어와(COME TO ME)'는 YG의 실력파 프로듀서 ROVIN이 전반적인 작업을 맡았고, Kim Kyung과 BIGTONE이 작사에 힘을 보탰다. 아울러 트레저 멤버 최현석·요시·하루토가 랩 메이킹에 직접 참여해 음악적 역량을 뽐냈다.

YG는 이날 지훈·하루토·박정우를 내세운 트레저 D-3 카운트다운 포스터도 공개해 사흘 앞으로 다가온 이들의 데뷔를 알렸다.

트레저는 YG가 블랙핑크 이후 4년 만에 발표하는 대형 신인이자 처음부터 글로벌 시장 공략을 목표로 한 보이그룹. 최현석 지훈 요시 준규 마시호 윤재혁 아사히 방예담 도영 하루토 박정우 소정환 12인으로 구성된 이들은 2020년 가요계 최고 기대주로 주목받고 있다.

트레저의 첫 싱글 앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE'은 지난 29일부터 예약 판매가 시작된 지 5일 만에 선주문 17만장을 넘어서며 YG 역대 신인 최대 초동 기록에 청신호를 켰다.

트레저는 오는 7일 오후 6시에 싱글 앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE' 전곡 음원과 타이틀곡 'BOY' 뮤직비디오를 공개하고 본격적인 활동에 나선다.

음원에 이어 오는 13일 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있는 피지컬 음반에는 타이틀곡 'BOY' 인스트루멘탈 버전과 수록곡 '들어와(COME TO ME)' 인스트루멘탈 버전까지 모두 포함됐다. /seon@osen.co.kr

[사진]YG엔터테인먼트 제공