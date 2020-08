‘뮤지션의 뮤지션’ 비비, 6일 신곡 'she got it’ 발표.."내숭없는 사랑얘기"

[OSEN=지민경 기자] 가요계가 주목하는 싱어송라이터 비비(BIBI)가 솔직한 러브송으로 상상력을 자극한다.

비비는 오는 6일 새 싱글 ‘쉬가릿 (she got it)’을 발표한다. ‘모두가 자신에게 솔직했으면 하는 바람’에서 출발한 곡으로, 비비가 털어놓고 싶은 사랑의 기준에 대해 가감없이 표현한 러브송이다.

그간 과감한 스토리텔링과 문체의 노랫말로 주목받았던 비비는 이번에 독특한 시선으로 사랑의 이야기를 풀어냈다. 솔직한 사랑을 화두를 던진 만큼, 오묘한 상상을 불러일으키는 노랫말이 인상적이다.

특히 ‘쉬가릿 (she got it)’은 비비의 작가적인 면모와 엉뚱한 캐릭터를 각인시키는 계기가 될 전망이다. 지난 달 발표한 '안녕히 (I’m good at goodbyes)’는 시를 읊듯이 탁월한 감정표현을 전달한 바 있다.

이미 힙합과 알앤비, 발라드 등 다양한 장르를 두루 소화해 음악성을 인정받은 비비는 현재 가요계 선후배 뮤지션들의 뜨거운 러브콜도 받고 있다. 박진영, 윤종신, 타이거JK, 윤미래 등 가요계 선배 뮤지션들과 두루 협업했으며, 최근에는 트와이스와 지코의 새 앨범에 참여하는 등 주목을 받고 있다./mk3244@osen.co.kr

[사진] 필굿뮤직