[윤희영의 News English] 중국의 모래알 스파이 전략

매력적인 여성을 이용해 남성을 꾀는 계략(stratagem enticing men with attractive women)을 미인계라고 한다. 영어로는 '꿀'과 '함정'이라는 두 단어를 합쳐 'honey trap'으로 표현한다.



또는 'badger game'이라고도 하는데, 오소리를 통에 가두고 개가 덤벼들게 하는 장난에서 유래했다(be derived from badger baiting). 남성을 속여 남부끄러운 상황에 몰아넣고(trick him into a compromising position) 협박에 취약한 상태로 만드는 갈취 책략(extortion scheme)이다. 남성을 꾀어 한 방에 들어가게 한 뒤 공범이 난입해(burst into the room) 남편·아버지·오빠라며 난리를 피워(raise hell) 뭔가를 우려내는 음모 장치(plot device)를 말한다.





중국의 스파이 행위가 이런 고전적 수법(the oldest trick in the book)에 그치지 않고 갈수록 과감해지고 있다. 이제는 군사기밀뿐 아니라 과학·기술·정보·통신을 노리는 산업 스파이 활동에도 막대한 자원을 쏟아부어(devote enormous resources to industrial espionage) 진공청소기처럼 정보를 빨아들이고 있다(suck up information like a vacuum cleaner).



지적 재산 탈취를 용이하게 하기 위해(in a bid to facilitate the theft of intellectual property) 외교관과 정보기관 요원들을 배치하는(deploy its diplomats and intelligence agents) 것은 물론, 해외 화교 사회에 잠입해 현지 간첩·정보원을 양성하고 있다. 전통적 형태의 스파이들이 전문화된 훈련에 의존했다면(rely on specialized training) 근래 들어서는 세계 각지의 중국계 혈통(Chinese descent)을 이용한 '모래알' 전략(grains of sand strategy)을 구사하고 있다.



전 세계에 퍼져 있는 화교 6000만여 명에겐 '조상의 모국(ancestral motherland)'을 내세워 애국심을 주입하고 있다(instill patriotism). 다른 한편으로는 본토 공산당 신임을 얻은 인물들을 전폭 지원해 아예 현지 중국인 사회 전체를 장악하게(take them over) 한다. 이 과정에서 '당근과 채찍(carrots and sticks)'을 동원하기도 한다. 당근으로는 귀국할 경우 높은 지위와 좋은 집을 약속하고, 채찍으로는 비자 발급 거부와 가족에게 위해를 가할 것이라고 위협을 가한다(threaten to harm families).



세계 각국에 거주하는 전문직, 사업가는 물론 관광객들조차 대사관이나 영사관 주재 정보기관 요원에게 정보 보고를 하게 하고 있다. 유학 중인 학생들도 '모래알' 역할을 한다. 특히 대학원생들은 '잠복 중인 정보요원(sleeper agent)'인 경우가 많다. 재학 중에는 은신하고 있다가 과학·기술·군사적 가치가 있는 정보들을 다루는 직장에 들어간 뒤 활동을 시작한다.



"해변 모래가 첩보 대상이라고 가정해보자. 미국은 위성을 띄워 모래를 분석해 정보를 얻고, 러시아는 야밤에 잠수함을 보내(send in a submarine) 모래를 퍼오게 한다면, 중국은 수많은 인원이 현장 여기저기서 묻혀온 모래를 탈탈 털어 모은다."(미 연방수사국 전직 중국 분석관 폴 무어)