부산코미디페스티벌 21일 개막…"코로나로 사라진 웃음 선사"(종합)

'제8회 부산국제코미디페스티벌 파이팅!'

올해 부산국제코미디페스티벌(부코페)가 코로나19 사태를 고려한 맞춤형 공연으로 관객들과 만난다.



부코페 조직위원회는 오는 21일부터 30일까지 부산 영화의전당 야외극장과 하늘연극장 등에서 제8회 부코페를 연다고 3일 밝혔다.



2013년 시작해 아시아 최대 코미디 페스티벌로 자리잡아가고 있는 부코페는 콩트와 토크쇼, 개그 연극 등 코미디 공연을 관람할 수 있는 축제다.



올해 행사의 메시지는 '코미디는 계속돼야 한다(Comedy must go on)'로, 코로나19 방역 지침을 철저히 지키는 가운데 치러진다. 국내 코미디언이 대거 참여하는 개막식부터 객석을 비운 무관중으로 진행하고, 내빈도 최소 인원으로 줄여 사회적 거리 두기 지침을 준수할 예정이다. 전 좌석 띄어 앉기, 전 관람객 및 직원 마스크 착용 의무화, 입장 시 발열 체크, 자가 문진표 작성, 공연장 방역 및 소독 등도 실시한다.



집행위원장인 개그맨 김준호는 "코로나 시국이어서 개최 여부를 놓고 고민을 했지만 부산시, 문화부와 논의 끝에 어려울수록 웃음을 선사해야 한다고 의견이 모였다"며 "방역과 개그가 조화를 이루는 포맷으로 다양한 콘텐츠를 준비했다"고 말했다.



자동차극장 형태의 코미디 공연인 코미디 드라이빙 씨어터와 코미디언들이 학교 방송반으로 출격하는 '코미디 스쿨어택'이 눈에 띈다. 비말 감염을 최소화하기 위한 조처로 이번 축제에서 처음 선보인다.



대표 공연도 잇따른다.



유튜브 111만 구독자를 보유하고 있는 채널 '동네놈들'이 부산을 찾는다. 몰카 유튜버답게 현장에서 마치 코미디 몰래카메라를 보는 듯한 공연은 물론이고 최근 발매한 트로트도 선보일 예정이다.



19금 토크 콘서트 '박미선, 김성은, 권진영의 여탕 SHOW'는 성인 전용 입담을 선보이고, 마임, 마술, 저글링, 핸드벨 연주 등 몸으로 표현할 수 있는 한계에 도전하는 슬랩스틱 코미디 '옹알스'가 한층 더 업그레이드된 공연으로 돌아온다.



'투깝쇼'도 부코페'를 장식한다. 두 형사가 절도범을 잡기 위해 잠입 수사를 하면서 생기는 에피소드로 관 객들의 참여 폭이 큰 공연이다.



이 밖에 '2시간 탈출 졸탄쇼', '변기수 목(욕)쇼', '쇼그맨 in 부산', '이리오쑈', '잇츠 홈쇼핑 주식회사', '코미디헤이븐쇼-스탠드업코미디' 등의 공연도 즐길 수 있다.



이들을 포함해 총 6개국에서 28개 팀이 참여하며 국내 24개 팀 외에 해외 4개 팀은 코로나19 시국을 고려해 영상으로 참여한다.