디원스, 데뷔 1주년 특별파티 성황리 마무리 “팬들과 행복 키워가고 싶다”

[OSEN=강서정 기자] 그룹 디원스가 '디온리'와 뜻깊은 1주년을 맞이했다.

디원스는 지난 1일 V라이브를 통해 데뷔 1주년 맞이 특별 파티를 개최했다. 정장을 입고 세련미를 뽐내며 등장한 디원스는 레드카펫과 포토타임을 비롯해 다양한 콘텐츠를 마련, 전 세계 '디온리'와 뜨겁게 소통했다.

디원스만의 특별한 무대도 이날 파티에서 빼놓을 수 없었다. 바로 데뷔 미니앨범 수록곡 '놀라워' 퍼포먼스를 통해 팬들을 향한 고백을 전한 것. 아울러 멤버 한명, 한명의 개성을 살린 특별한 시상식까지 진행하며 아름다운 1주년을 완성했다.

디원스의 공식 SNS 채널에도 '디온리'를 향한 선물이 이어졌다. 다섯 멤버들의 특별한 순간을 담은 사진들이 공개된 것은 물론, 직접 팬들을 향한 자필 메시지를 담은 축전 등 다채로운 콘텐츠들이 업로드되며 '디온리'를 감격케 했다.

디원스는 "'디온리' 여러분이 있기에 항상 힘을 낼 수 있는 것 같다. 코로나19로 인해 비록 같은 공간에서 함께할 수는 없지만, 마음만큼은 항상 가까이 있다는 것을 알아주셨으면 좋겠다. 앞으로도 '디온리'와 함께 매일 매일 더욱 행복을 키워가고 싶다"고 소감을 전했다.

한편 디원스는 지난해 8월 데뷔 미니앨범 'Wake up : Roll the World'를 발매하고 타이틀곡 '깨워(Wake Up)'과 '놀라워'로 팬들을 만났으며, 최근에는 두 번째 미니앨범 'DRAW YOU : REMEMBER ME'의 서정적인 발라드 타이틀곡 '너를 그린다'로 활발히 활동했다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 디원스엔터테인먼트 제공