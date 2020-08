싹쓰리, 또 1위..'엠카' 이어 '음중' 2관왕..'놀면 뭐하니'측 "절 올린다" 감격[종합]

[스포츠조선 이유나 기자] 이효리 유재석 비가 뭉친 싹스리가 MBC 음악방송 '쇼!음악 중심'에 출연 없이도 1위를 차지했다. '놀면 뭐하니?' 제작진도 싹쓰리의 1위 소식에 "여러분들께 절을 올리고 있다"고 감격의 소감을 전했다.

1일 오후 방송된 MBC '쇼!음악중심'에서는 8월 첫 째주 1위 후보가 공개됐다.

블랙핑크가 'How You Like That', '놀면 뭐하니?'를 통해 탄생한 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가', 화사의 'Maria'가 1위 후보로 올라 경합을 벌였다.

결과는 싹쓰리의 승리. 싹쓰리는 '다시 여기 바닷가'로 음원 방송 문자 투표 모두에서 다른 후보들을 누르고 8월 첫 주 1위에 올랐다.

지난주 '음악중심' 데뷔와 동시에 1위 후보에 오른 싹쓰리는 블랙핑크에 이어 2위를 차지했지만, 한주만에 1위에 올라서며 글로벌 걸그룹 블랙핑크를 누르고 트로피의 주인공이 된 것.

특히 싹쓰리는 지난달 30일 엠넷 엠카운트다운에서 데뷔 동시에 1위를 한 바 있어 이번 1위로 음악방송 2관왕에 오른 것과 동시에 지상파 첫 1위에 올랐다.

싹쓰리의 1위 소식이 나오자마자 '놀면 뭐하니?' 공식 인스타그램에는 "또!!!!!!1위!!!!!!!!!음중1위!!!! ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ"라며 "여러분이 어디에 계실지 몰라 동서남북 방향으로 절올리고 있슴돠"라는 글이 올라왔다. 제작진도 싹쓰리의 2관왕에 함께 기뻐하고 감사하고 있음을 전했다.

이날 방송에서 제시는 '눈누난나'로 컴백했다. 싹쓰리의 이효리와 함께 뮤직비디오를 찍어 이미 큰 화제를 모은 제시는 파워풀하고 걸크러쉬한 매너로 무대를 뜨겁게 달궜다.

소유는 신곡 '가라고(GOTTA GO)' 무대로 돌아왔다. 어느때보다 파격적인 의상을 선보인 소유는 흑발로 변신해 특유의 섹시하면서도 도발적인 매력을 떨쳤다. 남성 댄서들과 아찔한 동작을 선보이며 노래의 매력을 십분 발휘했다.

싱그러운 '상큼돌' 에이프릴도 여름 스페셜 싱글 'Hello Summer'로 컴백했다. 여름을 즐기는 에이프릴의 밝고 경쾌한 에너지를 느낄 수 있는 타이틀곡 'Now or Never'와 '우리만의 파라다이스로 떠나자'는 가사가 인상적인 'Paradise' 무대의 첫 선을 보였다.

'글로벌 퍼포먼스돌' 에이티즈도 컴백했다. '영혼을 갈아 넣었다'는 새 앨범 'ZERO: FEVER PART.1'의 타이틀 '인셉션'은 어반 스타일의 EDM을 그들만의 색으로 풀어낸 곡. 강렬한 비트에 감성적인 멜로디, 그 위에 믿고 보는 에이티즈의 퍼포먼스가 더해진 무대를 공개했다.

한편, 이날 방송에는 소유, 제시, 에릭남, 에이프릴, 에이티즈. WayV, 허찬미, 정세운, AB6IX, 전소미, 1THE9, TOO(티오오), 엘라스트, XRO(재로), 한가빈, BOYHOOD(남동현) 등이 출연해 여름 장마의 꿉꿉함을 날리는 강렬하고 시원한 무대를 선사했다.

