린다G·유두래곤·비룡 싹쓰리 '음중' 출연없이 1위..'엠카' 이어 2관왕[종합]

[스포츠조선 이유나 기자] 이효리 유재석 비의 싹스리가 MBC 음악방송 '쇼!음악중심'에 출연 없이도 1위를 차지했다.

1일 오후 방송된 MBC '쇼!음악중심'에서는 8월 첫 째주 1위 후보가 공개됐다.

블랙핑크가 'How You Like That'으로 1위 후보 자리에 이름을 올렸다. '놀면 뭐하니?'를 통해 탄생한 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가'와 화사의 'Maria'가 1위 후보로 올라 경합을 벌였다.

결과는 싹쓰리의 승리. 싹쓰리는 음원 방송 문자 투표 모두에서 다른 후보들을 누르고 8월 첫주 1위가 됐다.

지난주 '음악중심' 데뷔와 동시에 1위 후보에 오른 싹쓰리는 블랙핑크에 이어 2위를 차지했지만, 한주만에 1위에 올라서며 글로벌 걸그룹 블랙핑크를 누르고 트로피의 주인공이 된 것.

지난주 린다G 이효리는 "아쉽다"면서도 "블랙핑크 축하드리고 첫 방 멋있게 해주셔서 감사하다. 후배들과 한 무대에 서 있어서 행복하다. 감사하다"고 인사한 바 있다.

특히 싹쓰리는 지난달 30일 엠넷 엠카운트다운에서 데뷔 동시에 1위를 한 바 있어 이번 1위로 음악방송 2관왕에 올랐다.

한편, 이날 방송에는 소유, 제시, 에릭남, 에이프릴, 에이티즈. WayV, 허찬미, 정세운, AB6IX, 전소미, 1THE9, TOO(티오오), 엘라스트, XRO(재로), 한가빈, BOYHOOD(남동현) 등이 출연해 여름 장마의 꿉꿉함을 날리는 강렬하고 시원한 무대를 선사했다.

