'음악중심' 싹쓰리, '다시 여기 바닷가'로 1위 '2관왕'..소유→제시 컴백 [종합]

[OSEN=지민경 기자] MBC '놀면 뭐하니?'를 통해 결성된 혼성그룹 싹쓰리(유두래곤, 린다G, 비룡)가 1위를 차지했다.

1일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 블랙핑크, 싹쓰리, 화사가 1위 후보에 오른 가운데 싹쓰리가 '다시 여기 바닷가'로 1위 트로피를 거머쥐었다.

지난주 '여름 안에서'로 2위를 차지한 싹쓰리는 Mnet '엠카운트다운'에 이어 '음악중심'에서도 1위에 오르며 2관왕을 달성했다.

또한 이날 '음악중심'에는 다양한 가수들의 컴백 무대가 이어졌다. 돌아온 '썸머퀸' 소유는 신곡 ‘가라고(GOTTA GO)’ 무대를 꾸몄다. 화려한 의상을 입고 등장한 소유는 매혹적인 퍼포먼스와 비주얼로 무대를 압도했다. 제시는 이효리가 뮤직비디오에 출연해 화제를 모은 신곡 '눈누난나'로 컴백해 파워풀한 래핑과 걸크러시 매력을 발산했다.

네 번째 미니앨범 'The Othe Side'로 돌아온 에릭남은 촉촉한 보컬과 퍼포먼스가 돋보이는 타이틀곡 'Paradise' 무대로 청량한 에너지를 전했다. 에이프릴은 밝고 경쾌한 에너지를 녹여낸 타이틀곡 'Now or Never'로 상큼하고 발랄한 매력을 뽐냈다.

에이티즈는 ‘글로벌 퍼포먼스돌’이라는 수식어 답게 신곡 ‘인셉션’의 강렬한 퍼포먼스로 눈길을 사로잡았고, WayV 역시 영어 싱글 ‘Bad Alive’(배드 얼라이브) 무대에서 박력 넘치는 칼군무를 선보였다.

한편 이날 방송에는 소유, 제시, 에릭남, 에이프릴, 에이티즈, WayV, 허찬미, 정세운, AB6IX, 전소미, 1THE9, TOO(티오오), 엘라스트, XRO(재로), 한가빈, BOYHOOD(남동현)가 출연해 다채로운 무대를 꾸몄다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] '음악중심' 방송화면 캡처