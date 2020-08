'음악중심' 싹쓰리, 블랙핑크·화사와 1위 맞대결..트로피 거머쥘까

[OSEN=지민경 기자] MBC '놀면 뭐하니?'를 통해 결성된 혼성그룹 싹쓰리(유두래곤, 린다G, 비룡)이 '음악중심' 1위 후보에 올랐다.

1일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 8월 첫째주 1위 후보가 공개됐다.

이날 공개된 1위 후보는 블랙핑크의 'How You Like That'과 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가', 화사의 '마리아'였다. 지난주 '여름 안에서'로 2위를 차지한 싹쓰리는 이번주 '다시 여기 바닷가'로 또 한 번 1위에 도전한다. 싹쓰리가 1위 트로피를 거머쥘 수 있을지 기대가 모아진다.

한편 이날 방송에는 소유, 제시, 에릭남, 에이프릴, 에이티즈, WayV, 허찬미, 정세운, AB6IX, 전소미, 1THE9, TOO(티오오), 엘라스트, XRO(재로), 한가빈, BOYHOOD(남동현)가 출연한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] '음악중심' 방송화면 캡처