"싹쓰리 안 나오나?"...'뮤직뱅크'는 패스, 음악방송 출연 '기대감 UP' (종합)[Oh!쎈 이슈]

[OSEN=연휘선 기자] '놀면 뭐하니?'의 프로젝트 혼성그룹 싹쓰리 열풍이 대단하다. '쇼! 음악중심' 출연에 이어 '엠카운트다운' 1위 트로피까지 가져가니 다른 음악방송도 나와달라는 출연 요청이 쇄도한다.

31일 오후 생방송된 KBS 2TV 음악 프로그램 '뮤직뱅크'에서는 다양한 가수들이 출연한 가운데 걸그룹 블랙핑크가 신곡 'How You Like That'으로 2020년 7월 5주 차 1위 트로피를 거머쥐었다. 평소와 다를 바 없는 진행이었으나 방송 직후 네티즌들이 의문을 표하기 시작했다. 왜 싹쓰리가 '뮤직뱅크'에는 출연하지 않았냐는 것이다.

싹쓰리는 최근 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'를 통해 결성된 프로젝트 혼성그룹이다. '여름X댄스' 특집을 맞아 유일한 고정 출연자인 코미디언 유재석이 또 한번 부캐릭터 '유두래곤'으로 변신해 가수 이효리의 '린다G', 가수 겸 배우 비(정지훈)의 '비룡'과 함께 3인조 혼성그룹을 결성했다.

매해 연예대상 후보인 유재석, 연예대상과 가요대상을 모두 받은 유일한 스타 이효리, 역시 가요대상 수상자였던 비가 뭉친 터. 싹쓰리는 이름처럼 결성 직후부터 화제성을 '싹' 쓸고 있다. 결성 직후부터 '놀면 뭐하니?'에 대한 대중의 관심을 이끌었고, 싹쓰리의 패션부터 신곡 콘셉트, 뮤직비디오 촬영 등 일거수일투족이 이목을 집중케 했다.

싹쓰리가 발표한 신곡 '다시 여름 바닷가'는 각종 음원차트 1위를 차지하기도 했다. 유재석, 이효리, 비라는 연예계 내로라하는 거물들이 한 자리에 뭉쳤으니 당연한 결과라고 예상되면서도, 트와이스부터 레드벨벳 유닛 아이린&슬기, 엑소 유닛 세훈&찬열, 블랙핑크 등 K팝을 대표하는 대형 아이돌들이 대거 컴백한 현 시점을 돌아보면 결코 만만치 않은 성과다.

이에 음악 방송들도 싹쓰리 섭외에 열을 올렸다. 먼저 '놀면 뭐하니?'와 같은 방송사인 MBC 음악 프로그램 '쇼! 음악중심'이 스타트를 끊었다. '놀면 뭐하니?' 측도 싹쓰리의 성과를 보여주기 위한 무대를 찾던 만큼 자연스러운 수순이었다. 놀라운 것은 '쇼! 음악중심'에 이어 케이블TV Mnet 음악 프로그램 '엠카운트다운'에도 싹쓰리가 출연한 일이다. 특히 싹쓰리는 30일 방송된 '엠카운트다운(이하 엠카)'에서 1위 트로피까지 거머쥐는 기염을 토했다.

'엠카'에 출연한 싹쓰리 멤버들도 누구보다 놀라고 감격했다. 이에 비는 "싹쓰리를 대표해서 진심으로 감사 드린다. 팀 결성 이유가 힘든데 여러분에게 즐거움을 드리려고 만든 것"이라고 소감을 밝혔고, 이효리는 "여보, 나 1위 했어. 여보, 보고 싶어"라며 남편 이상순에 대한 애정을 생방송으로 드러내기도 했다. 유재석은 "저희를 아껴주신 수많은 팬 여러분 감사하다. ‘놀면 뭐하니?'와 ‘엠카’ 제작진 여러분 감사하다. 이런 일이 일어날 줄 꿈에도 몰랐다. 상순아 고맙다. 심은지 작곡가님 감사하다. 이런 날이 올 줄이야"라며 연방 감격했다.

이처럼 싹쓰리가 '놀면 뭐하니?'가 속한 MBC가 아닌 방송사의 음악 프로그램도 출연할 수 있고 1위까지 수상할 수 있다는 것이 증명된 바. 많은 네티즌이 싹쓰리의 또 다른 출연을 기대하며 성원하고 있다. 유재석이 음악 방송에서 소감을 발하고, 비와 이효리가 90년대 이어 2000년대와 2010년대는 물론 2020년대까지 1위 소감을 말할 수 있는 대기록을 세우는 현장을 볼 수 있으니 점점 더 염원은 커지는 중이다.

다만 '놀면 뭐하니?' 제작진은 31일 OSEN에 "아직까지 싹쓰리의 또 다른 음악방송 출연은 정해진 바 없다. 프로그램 특성상 즉흥적이고 프로젝트 그룹인 만큼 추후 음악 프로그램에 대해 확정된 바가 없는 상황이다. 이후 방송을 통해 확인하실 수 있을 것"이라며 말을 아꼈다.

과연 싹쓰리를 다시 한번 음악 방송에서 볼 수 있을까. KBS 1TV '아침마당'에도 출연하고 EBS 캐릭터 '자이언트 펭TV'의 펭수와도 만난 유재석의 또 다른 부캐릭터 유산슬의 채널 대통합 행보가 그리운 시점이다. / monamie@osen.co.kr

[사진] MBC, Mnet 제공.