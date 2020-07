'뮤뱅' 블랙핑크, 출연 없이도 1위...소유→제시 걸크러시 컴백 러쉬 [종합]

[OSEN=연휘선 기자] '뮤직뱅크’에서 블랙핑크가 출연 없이도 1위 트로피를 가져갔다.

31일 오후 방송된 KBS 2TV 음악 프로그램 '뮤직뱅크(이하 뮤뱅)'에서는 2020년 7월 5주 차 1위가 공개됐다.

이날 '뮤뱅'에서는 블랙핑크의 'How You Like That(이하 HYLT)'과 마마무 화사의 솔로 신곡 '마리아(Maria)'가 1위 후보로 맞붙었다. 이 가운데 블랙핑크의 'HYLT'가 1위를 차지했다.

본격적인 1위 발표에 앞서 '뮤뱅' MC 아린은 제작진을 대신해 지난주 1위 발표를 사과하기도 했다. 지난주 1위로 엑소 유닛 세훈&찬열 '10억 뷰'가 선정됐으나, 점수 집계 과정에 오류가 있어 블랙핑크 'HYLT'가 1위였다고 발표됐던 것.

이에 아린은 "지난주 점수 집계 과정의 실수로 1위가 잘못 발표됐다"며 "앞으로 이와 같은 일이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

그런가 하면 이날 '뮤뱅'에서는 제시, 소유, 에릭남, 에이티즈, 에이프릴, 웨이비는 신곡으로 컴백 무대를 꾸몄다. 특시 소유와 제시는 걸크러시의 진면모를 보여주며 시선을 압도했다.

먼저 소유는 새로운 디지털 싱글 '가라고(Gotta go)'로 컴백했다. 그는 실크 천을 이용해 긴박감 넘치는 퍼포먼스를 꾸미며 댄서들과 완벽한 호흡을 자랑했다.

이어 제시는 신곡 '눈누난나(NUNUNANA)'로 컴백 무대를 장식했다. 가수 이효리가 뮤직비디오에 출연한 것으로도 화제를 모았던 '눈누난나'답게 제시는 자신감 넘치는 퍼포먼스와 표정으로 무대를 압도했다.

이밖에도 이날 '뮤뱅'에서는 정세운, TOO, 에이프릴, 숙행, AB6IX, 에이티즈(ATEEZ), BOYHOOD(남동현), XRO(재로), 원더나인, 위클리, 허찬미가 출연했다. / monamie@osen.co.kr

[사진] KBS 제공.