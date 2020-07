블랙핑크 제니, 명품만? 흰 셔츠만 걸쳐도 완벽 '인간 패션소화제' [★SHOT!]

[OSEN=연휘선 기자] 걸그룹 블랙핑크 제니가 과감한 패션 소화력을 뽐냈다.

31일 제니는 개인 SNS에 "Catch me if you can"이라는 글과 함께 사진들을 게재했다.

공개된 사진에서는 제니가 유리창 너머 탁 트인 도심 공원을 배경 삼아 앉은 모습이 담겼다. 사진 속 제니는 도발적인 표정과 과감한 포즈로 독보적인 분위기를 뽐냈다.

특히 사진 속 제니는 하얏 셔츠에 허리 벨트를 둘러 원피스처럼 연출한 모습이다. 한쪽 어깨를 드러낼 정도로 셔츠 깃을 과감하게 내린 연출이 시선을 끈다.

제니는 지난 2016년 리사, 로제, 지수와 함께 4인조 걸그룹 블랙핑크로 데뷔해 활동 중이다. 블랙핑크는 지난 6월 신곡 'How You Like That(이하 HYLT)'으로 컴백했다. 'HYLT'는 공개 24시간 만에 유튜브에서 뮤직비디오 조회수 8630만 건을 기록하며 기네스 월드 레코드에 올랐다. / monamie@osen.co.kr

[사진] 제니 SNS