"눈 감을 수 없어"..원호, 보고있어도 보고싶은 '남친짤' 탄생 [★SHOT!]

[OSEN=이승훈 기자] 가수 원호가 남성미를 넘어 소년미까지 자랑했다.

31일 오전 원호는 개인 SNS에 "i have tried many things #challenge !! (거의 100번 가까이 한것 같다)"며 동영상 네 개를 게재했다.

해당 영상들 속 원호는 '6초에 눈을 감으세요'라는 미션을 수행하고 있는 모습. 쉬어보이는 듯 하지만 다소 어려운 미션에 원호는 실패를 거듭하며 한숨을 내쉬고 있다. 결국 원호는 아쉬움에 울부짖으며 머리를 헝클기도.

하지만 원호는 마침내 마지막 영상을 통해 정확히 6초에 눈을 감았고, 기쁨의 탄성을 내질렀다. 본인도 믿을 수 없었는지 한 손으로 입을 틀어막으며 깜짝 놀란 것. 이에 팬들은 "너무 귀엽다", "어떻게 이렇게 귀여울 수가 있지", "원호야 축하해" 등의 댓글을 남기며 원호의 미션 성공을 축하하고 있다.

한편, 원호는 현재 솔로 앨범 발표를 앞두고 앨범 작업 중이다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 원호 SNS