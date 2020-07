"지금 여길 떠나" 에릭남, 자유라는 열쇠로 'Paradise' 오픈..답답한 현실은 안녕 [퇴근길 신곡]

[OSEN=이승훈 기자] 가수 에릭남이 지친 일상에서 벗어나 자유와 희망이 가득한 '파라다이스'로 떠났다.

30일 오후 6시 에릭남은 각종 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 'The Other Side'를 발매했다. 지난해 11월, 데뷔 후 처음 공개한 영어 앨범 'Before We Begin' 이후 약 8개월 만이다.

에릭남의 새 앨범 'The Other Side'는 글자 그대로 또 다른 모습, '이면'을 뜻하는 신보. 에릭남은 겉으로 보기에는 완벽해 보이는 누군가에게도 이면이 있고, 힘들기만 한 나의 지금에도 행복한 이면이 있을 수 있음을 표현했다.

'The Other Side' 타이틀곡은 '파라다이스(Paradise)'다. 에릭남은 시원하면서도 무게감 있는 멜로디 라인이 매력적인 '파라다이스(Paradise)'에 답답한 현실을 벗어나고 싶은 자유와 희망을 갈망하는 마음을 노랫말로 담아냈다. 직접 작사와 작곡에 참여한 것. 또한 밴드 데이식스(DAY6)의 영케이(Young K)가 '파라다이스(Paradise)' 작사에 힘을 보태면서 에릭남과 시너지 효과를 발휘했다.

실제로 에릭남은 "새장 안에 갇힌 채로 / 너무 오래 흘렀어 / 탈출하겠다는 마음은 / 전부 잊고 말았어", "아무리 노력 해봐도 / 지금 우린 여기에 / 벗어나려고 해봐도 / 결국은 제자리에"라는 가사를 통해 '파라다이스(Paradise)'로 떠나고 싶은 마음을 강조했다.

뿐만 아니라 에릭남은 "자유라는 열쇤 / 갈수록 멀어지고 / 그려왔던 미랜 / 점점 흐려져만 가 / 이게 전부라고 / 믿고 싶진 않아도 / 창 밖의 세상은 / 멀게 느껴져서", "여기서 나가도 / 아플 땐 아파도 / 힘들 수 있어도 / 그래도 떠날래 / 이제 떠날게" 등의 가사로 아프고 힘든 현실을 떠나 자유를 간절히 바라는 '파라다이스(Paradise)'로 떠나야 하는 이유들을 설명했다. "Lost in this paradise"라는 반복적인 어구로 '파라다이스(Paradise)'의 의미를 배가시키기도.

에릭남은 '파라다이스(Paradise)' 뮤직비디오에 직접 출연하면서 수준급 연기력도 자랑했다. '에릭남=만능 엔터테이너'라는 공식을 증명해낸 셈. 에릭남은 비연예인부터 셀럽, 직장인 등 다양한 모습을 표현하면서 누군가 부러워하는 일상이 사실은 완벽하지 않을 수 있고, 나의 평범한 일상도 누군가에게는 이상향의 모습일 수 있다는 메시지를 그려냈다.

특히 에릭남은 'The Other Side' 발매에 앞서 소속사를 통해 "내 심리상태와 감정을 잘 표현하는 부분이었던 것 같다. 나는 음악을 작업할 때 내 이야기를 많이 녹여서 만드는 편이라서 괴로움, 행복함, 감사함, 그리움 등 그때그때 느꼈던 감정이나 생각을 솔직하게 담아내려고 노력했다. 그래서 '나 자신'에게 가장 집중했던 것 같다"며 새 앨범을 만들면서 가장 중점을 둔 부분들을 소개하기도 했다.

또한 에릭남은 "'역시 에릭남'이라는 수식어가 생길 수 있는 앨범이 됐으면 좋겠다. 에릭남 하면 떠오르는 음악 스타일과 장르를 많이 시도하고 있는 것 같다"며 '파라다이스(Paradise)'를 통해 얻고 싶은 타이틀을 손꼽았다.

이처럼 작사와 작곡은 물론, 뮤직비디오에도 모든 힘을 쏟아내며 웰메이드 앨범을 만들어낸 에릭남. 과연 그가 본인의 바람대로 신곡 '파라다이스(Paradise)'를 통해 '역시 에릭남'이라는 수식어를 얻을 수 있을지 앞으로의 행보에 관심이 뜨겁다.

한편, 에릭남은 오늘(30일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 'The Other Side'를 공개했다. 타이틀곡 '파라다이스(Paradise)'를 비롯해 지금 막 시작한 연인에게 보내는 로맨틱한 러브레터 같은 'Trouble With You', 잔잔한 피아노 라인에 에릭남의 감성적인 보컬이 더해진 '잘 지내지(How You Been)', 만날수록 사랑이 깊어진다는 내용을 담은 'Down For You', 지난 영어 앨범 선공개곡을 한국어로 번안한 'Love Die Young(Korean Ver.)' 등 완성도 높은 다섯 트랙이 수록됐다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 에릭남 '파라다이스(Paradise)' 뮤직비디오, 스톤뮤직엔터테인먼트