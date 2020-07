블랙핑크, 가온 앨범차트 1위..첫 정규 발매 전인데도 '신기록 행진' [공식]

[OSEN=박소영 기자] 블랙핑크가 첫 정규 앨범의 선공개 타이틀 'How You Like That' 스페셜 에디션으로 가온 앨범 차트 1위에 오르는 기염을 토했다.

30일 발표된 2020년 30주차(2020.07.19~2020.07.25) 가온차트에 따르면 블랙핑크의 선공개 타이틀 'How You Like That' 스페셜 에디션이 앨범 주간 차트와 리테일 앨범 차트 정상을 차지했다. 아티스트의 글로벌 인기 지표이기도 한 소셜차트2.0에서도 블랙핑크는 9주 연속 1위. 총 3관왕의 기쁨을 누렸다.

지난 17일 출시된 'How You Like That' 스페셜 에디션은 블랙핑크의 첫 정규 앨범에 앞서 발매된, 말 그대로 팬들에게는 일종의 선물같은 특별판이다. CD에 'How You Like That' 음원과 인스트루멘탈 버전만 수록된 점을 떠올리면 이번 앨범 차트 1위는 매우 고무적인 성과다.

블랙핑크의 'How You Like That' 음원은 지난달 26일 공개된 후 약 한 달 가까이 국내 최대 음원사이트 멜론 차트 왕좌를 장기집권 했었다. 이날 현재도 최상위권을 유지하며 인기몰이 중이다.

음악방송에서도 롱런 인기를 증명했다. 블랙핑크는 29일 방송된 MBC M '쇼챔피언'에서 1위에 오른 것을 비롯해 지금까지 SBS '인기가요', Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼!음악중심' 등에서 1위를 싹쓸이하며 총 12개의 트로피를 품에 안았다.

해외차트에서도 돌풍을 일으키며 유의미한 성적을 냈다. 이곡은 발매되자마자 국내외 차트를 올킬하며 글로벌 음악시장의 뜨거운 관심을 받았다. 아이튠즈 전 세계 64개국 1위는 물론, 일본 라인뮤직 1위, 중국 최대 음원사이트 QQ 차트 3관왕에 올랐다.

영국 오피셜 싱글 톱100서 20위, 미국 빌보드 핫100서 33위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 신기록을 자체 경신했으며, 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50차트에서는 2위로 K팝 그룹 최고 기록를 갈아치웠다.

'How You Like That'은 유튜브 내에서도 여전히 눈부신 기록을 써내려가고 있다. 뮤직비디오 공개 첫 날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수'를 포함해 총 5개 부문의 기네스 월드 레코드에 등재돼 화제를 모았다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일만에 3억뷰를 돌파하며 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다. 이는 발매 한 달이 채 되지 않아 쓴 역대급 기록이다.

블랙핑크는 오는 10월 2일 첫 정규 앨범 발매를 확정했다. YG 측은 “2020년 블랙핑크는 체계적이고 철저한 계획과 실천으로 글로벌 시장을 집중 공략할 예정"이라고 전했다.

