"'고등래퍼'→아메바" 선재, '월플라워'로 증명한 감성x실력[정오의 신곡]

[OSEN=김은애 기자] 아티스트 선재가 네이밍을 바꾼 후 첫 신보를 발매하며 새로운 변화를 보여줬다.

선재는 30일 정오 각종 음악사이트를 통해 디지털 싱글 앨범 '월플라워(wallflower)'를 발표했다.

'월플라워'는 선재의 자전적 이야기를 담은 앨범으로, '나'라는 주제를 통해 그만의 솔직한 감성을 담아냈다. 타이틀곡 '홈 댄스(home dance)'는 트렌디한 감각의 사운드와 선재의 보이스가 어우러져 감각적인 곡을 완성했다.

특히 밝은 곡의 분위기와는 다르게 내성적인 의미를 내포함으로써 표면적인 밝음을 보여주는 선재의 모습을 대변했다. 또 1인칭 시점으로 느낌 감정들을 풀어낸 곡이기도 하며, ‘INTP’라는 MBTI 성향을 가진 선재라는 아티스트를 복합적으로 풀어냈다.

애니메이션으로 완성한 뮤직비디오는 그만의 음악적 색깔을 뚜렷이 보여주며 짙은 감상을 안긴다. 가사와 융합된 뮤직비디오 연출은 매 장면과 가사가 교차돼 곳곳에 재미 요소를 숨겨놨다. '홈 댄스'의 주된 주제가 애니메이션 장면 속 오브제들로 녹여지며 보는 재미를 더했다.

더욱이 '홈 댄스'뿐 아니라 수록곡 '풀( pool )'을 통해서도 랩이 아닌 노래를 들려주는 선재의 변화는 듣는 이들에게 또 다른 놀라움을 안긴다. Mnet '고등래퍼'를 통해 출중한 랩 실력을 선보였던 그는 이번 앨범을 통해 래퍼가 아닌 보컬리스트로서도 감각적인 재능을 보여줬다.

'홈 댄스' 가사 중 "would you dance with me(우즈 유 댄스 위드 미)"라는 대목처럼 그의 음악에 맞춰 함께 춤을 추고 싶다가도 현대인의 관계에 대한 많은 생각을 남기는 앨범이다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 아메바컬쳐