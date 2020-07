신예 밴드 설, 8월 5일 신곡 '돈트 세이 노' 발매..박재범 피처링 참여 [공식]

[OSEN=심언경 기자] 신예 밴드 설(SURL)이 새 싱글 'Don't Say No(돈트 세이 노)'로 박재범과 협업했다.

설은 29일 공식 SNS 채널을 통해 커버 아트웍과 트랙리스트를 공개하며, 오는 8월 5일 오후 6시 새 싱글 'Don’t Say No' 발매 소식을 알렸다.

소속사 해피로봇 레코드 관계자는 “이번 싱글 'Don’t Say No'에는 후반부의 기타 솔로와 랩의 조화, 그리고 캐치한 후렴구가 돋보이는 미디엄 템포의 곡 ‘Don’t Say No (Feat. 박재범)’, 기타와 베이스 리프의 단단한 사운드가 인상적인 하드록 기반의 곡 ‘침묵’까지 2곡이 수록된다”라고 밝혔다.



특히 싱글 타이틀곡 ‘Don’t Say No (Feat. 박재범)’에는 박재범이 피쳐링으로 참여해 눈길을 끌고 있다.



한편 최근 CJ문화재단 뮤지션 지원 사업 튠업 21기에 최종 선정되며 활발한 활동을 예고하고 있는 밴드 설은 오는 8월 15, 16일 양일간 노들섬 라이브하우스에서 펼쳐지는 자신들의 2번째 단독 콘서트 ‘Ah, ah, ah, ah What can I do?’를 개최할 예정이다.



'Don’t Say No'는 오는 8월 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다. /notglasses@osen.co.kr

