제시, 이효리 손잡고 오늘 컴백..타이틀곡 ‘눈누난나’ MV 티저 2탄

[OSEN=김은애 기자] 가수 제시(Jessi)가 30일 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 ‘NUNA (누나)’를 발매한다.

‘NUNA’는 지난 2017년 발매한 미니 2집 ‘UN2VERSE(유니버스)’ 이후 제시가 약 3년 만에 발표하는 새 미니앨범이다. 타이틀곡 ‘눈누난나 (NUNU NANA)’는 대중적인 팝 요소가 들어있는 파워풀한 트랩 장르의 힙합 댄스 곡으로, 제시가 작사에 참여하고 유건형, 페노메코 등이 작곡, 싸이가 작사 및 프로듀싱을 하였으며, 타인의 시선보단 자신의 주관대로 당당하게 살고자 하는 의미가 담겨 있다.

특히 발매 하루 전 뮤직비디오 티저가 추가로 공개되며 컴백의 열기를 더욱 끌어올렸다. 티저 영상 속에는 제시와 이효리가 파트너로 등장해 강렬한 무드를 연출, 타이틀곡의 음원 뿐만 아니라 뮤직비디오 풀버전에 대한 관심을 고조시켰다.

타이틀곡 외에 혼성그룹 카드(KARD)의 비엠(BM)과 래퍼 나플라(nafla)가 피처링에 참여한 ‘Put it on ya (Feat. BM of KARD, nafla)’, 808 트랩 비트를 기반으로 제시만의 감성적인 보컬이 돋보이는 ‘Numb’, 어쿠스틱 기타 리프에 미니멀한 힙합 R&B 곡 ‘STAR’, 기존곡 ‘Who Dat B’와 ‘Drip (Feat. 박재범)’까지 총 여섯 트랙으로 구성되어 있으며, 제시가 추구하는 삶의 가치관과 자전적인 이야기, 그만의 뚜렷한 음악적 색깔이 녹아있다.

제시는 이날 앨범 발매에 앞서 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 출연을 시작으로, 각종 음악 및 예능 프로그램들에 출연하며 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

