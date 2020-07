슈퍼주니어-K.R.Y., 8월 23일 5년만 단독 콘서트 개최..'비욘드 라이브' 생중계 [공식]

[OSEN=심언경 기자] ‘최강 보컬 유닛’ 슈퍼주니어-K.R.Y.가 ‘Beyond LIVE’로 5년 만에 단독 콘서트를 개최한다.

슈퍼주니어-K.R.Y.는 오는 8월 23일 오후 3시부터 네이버 V LIVE를 통해 ‘Beyond LIVE - SUPER JUNIOR-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 (The moment with us)’ (비욘드 라이브 – 슈퍼주니어-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 더 모먼트 위드 어스)를 전 세계 유료 생중계한다.

이번 공연에서 슈퍼주니어-K.R.Y.는 첫 미니앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’ 수록곡 무대를 포함, 감성 발라드의 진수를 만날 수 있는 다채로운 히트곡 무대를 준비해 기대감을 모은다.

또한, 오랜만의 단독 공연인 만큼 '동화'라는 콘셉트 아래 멤버들이 주인공이 되어 이야기를 이끌어가는 형식으로 연출해 특별함을 더했다. 이외에도 곡의 분위기를 배가시키는 AR 그래픽, 다중 화상 연결을 통한 인터랙티브 소통까지 다양한 볼거리로 ‘안방 1열’ 관객들을 매료시킬 전망이다.

앞서 슈퍼주니어-K.R.Y.는 지난 2015년 8월 22~23일 서울 올림픽공원 올림픽 홀에서 ‘SUPER JUNIOR - K.R.Y. ASIA TOUR ~Phonograph~ in SEOUL’를 개최, 아시아 10개 도시에서 총 12만 관객을 동원하며 큰 사랑을 받았기에 이번 온라인 콘서트 역시 글로벌 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다.

한편 ‘Beyond LIVE’는 기술과 공연을 결합한 세계 최초의 온라인 전용 유료 콘서트로, 새로운 컬처 테크놀로지(CT)를 콘서트 분야에 실현해 한층 진화된 디지털 공연 문화의 새로운 미래를 열었다고 호평 받고 있다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] LabelSJ