인디밴드 설, 신곡 '돈트 세이 노'… 박재범 지원 사격

설(SURL)

인디음악계에서 주목 받는 밴드 '설(SURL)'의 신곡에 힙합가수 박재범이 힘을 싣는다.



30일 설 소속사 해피로봇레코드에 따르면, 설이 내달 5일 오후 6시 공개하는 새 싱글 '돈트 세이 노(don't say no)'를 박재범이 피처링한다.



후반부의 기타 솔로와 박재범 랩이 조화를 이루고, 중독적인 후렴구가 돋보이는 미디엄 템포의 곡이다. 이번 싱글에는 기타와 베이스 리프의 단단한 사운드가 인상적인 하드록 기반의 곡 '침묵'까지 2곡이 수록된다.



설은 최근 CJ문화재단 뮤지션 지원 사업 튠업 21기에 선정되는 등 활발한 활동을 예고하고 있다. 내달 15, 16일 양일간 노들섬 라이브하우스에서 2번째 단독 콘서트 '아, 아, 아 아 왓 캔 아이 두?(Ah, ah, ah, ah What can I do?)'를 연다.