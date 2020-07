"Now or never♥" 에이프릴 이나은, 과감한 어깨선+각선미로 드러낸 섹시美 [★SHOT!]

[OSEN=김수형 기자] 에이프릴 멤버 나은이 지금껏 보지 못했던 과감한 섹시미를 드러내 눈길을 끌었다.

29일인 오늘 걸그룹 에이프릴 멤버 나은이 개인 SNS를 통해 "Now or never♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 나은은 한 요트 안에서 과감한 어깨선과 각선미를 드러내미 매혹적인 표정을 짓고 있다. 지금껏 보지 못한 나은의 또 다른 새로운 매력이 팬들의 이목을 사로 잡는다.

한편 지난 22일 DSP미디어는 에이프릴의 공식 SNS 채널을 통해 나은과 예나의 여름 스페셜 싱글 'Hello Summer'의 개인 콘셉트 포토를 공개하고 글로벌 '파인에플'을 만났다. 나은과 예나는 먼저 수영장에서의 컷을 통해 상큼하면서도 설렘 가득한 여름의 청량한 매력을 드러내 눈길을 끈 바있다.

에이프릴은 29일인 오늘 오후 6시 여름 스페셜 싱글 'Hello Summer'를 발표했으며 'Now or Never'로 전 세계 '파인에플'과 인사를 나눌 예정이다. 신곡은 한여름에 어울리는 청량한 매력이 가득한 것으로 알려져, 밝고 활기찬 에이프릴만의 여름을 느낄 수 있다.

[사진] '나은 SNS' 캡쳐