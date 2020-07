"고맙고 그리운 멤버들" 티아라, 데뷔 11주년 자축..여전한 팬 사랑 [종합]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 티아라가 데뷔 11주년을 자축했다.

효민은 29일 자신의 인스타그램에 "11주년 축하 해주셔서 감사해요. 매번 받기만 해서, 그리고 보답 하겠다 말로만 해서 미안해요. 표현은 잘 못하지만 늘 가까이에 있어도 고맙고 그리운 멤버들, 그리고 내 청춘 함께 해준 우리 팬들 정말 많이 사랑해...! 2009년 7월 29일으로부터 11년이 지난 오늘. 11th Anniversary"라는 글을 게재하며 팬들과 멤버들에게 고마움을 표했다.

은정 역시 SNS를 통해 "T-ARA Debut 11th anniversary 11년 동안 함께 해줘서 고마워 :) 소중한 내 기억들"이라는 메시지를 전했고, 큐리는 "11th anniversary. Thanks to T-ARA and Queens"라는 글로 11주년을 자축했다.

지난 2017년 티아라를 탈퇴한 소연 또한 이날 자신의 인스타그램에 "20090729 , 20200729 오늘 티아라와 소연이의 데뷔 11주년이에요 축하해 주셔서 너무 감사합니다 하루빨리 온 세계가 다 건강해져서 멀리 계신 팬분들께도 하루빨리 찾아뵙는 날이 오길 바래요 사랑합니다"라는 글을 올리며 여전한 애정을 드러냈다.

티아라는 지난 2009년 '거짓말'로 데뷔, 수많은 명곡을 남기며 사랑을 받았다. 보람과 소연은 지난해 5월 계약 만료로 팀을 떠났고, 티아라는 효민, 큐리, 지연, 은정 4인조로 개편해 활동을 이어왔다. 이후 멤버들은 지난 2017년 을 끝으로 MBK엔터테인먼트와의 10년 역사를 마무리하고 새로운 출발을 알렸다.

또한 티아라는 지난해 10주년을 맞이해 네이버 V라이브를 통해 '티아라 10살 축하해 10th Anniversary'를 진행하며 오랜만에 팬들과 소통하기도 했다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] SNS