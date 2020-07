에릭남, 'The Other Side' 하이라이트 메들리 공개…'청량한 여름' 에너지

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 가수 에릭남이 새 미니앨범 'The Other Side' 하이라이트 메들리를 전격 공개했다.

에릭남은 오늘(29일) 정오, 공식 유튜브 채널을 통해 네 번째 미니앨범 'The Other Side'의 하이라이트 메들리를 선보이며, 하루 앞으로 다가온 컴백을 알렸다.

공개된 영상에는 타이틀곡 'Paradise'를 포함한 수록곡 5트랙의 하이라이트 음원이 담겼다. 이와 함께 에릭남의 다양한 매력을 담아낸 미공개 이미지도 공개돼 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.

지금 막 시작한 연인에게 보내는 로맨틱한 러브레터 같은 첫 트랙 'Trouble With You'를 시작으로 답답한 현실에서 벗어나고픈 자유를 갈망하는 마음을 담은 타이틀곡 'Paradise', 잔잔한 피아노 라인에 에릭남의 감성적인 보컬이 얹혀 완성된 '잘 지내지 (How You Been)', 만날수록 사랑이 깊어진다는 내용의 'Down For You', 지난 영어 앨범의 선공개곡을 한국어로 번안한 'Love Die Young (Korean Ver.)' 등 여름에 잘 어울리는 5곡을 수록해 완성도 높은 앨범을 완성했다.

에릭남의 새 미니앨범 'The Other Side'는 완벽해 보이는 누군가에게도 이면이 있고, 힘들기만 한 나의 지금에도 긍정적인 이면이 있으니 그 이면들이 그것 자체로 희망이 되기를 바라는 마음을 담았다.

특히 에릭남은 타이틀곡 'Paradise'와 수록곡 'Trouble With You', '잘 지내지 (How You Been)'의 작사, 작곡을 비롯해 'Down For You' 작사, 'Love Die Young (Korean Ver.)' 작곡에 이름을 올리는 등 앨범 전곡 작업에 참여하며 한층 성장한 싱어송라이터로서의 역량을 보여줄 전망이다.

한편, 에릭남의 새 미니앨범 'The Other Side'는 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com