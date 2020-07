코로나 극복위해 뮤지컬인들이 뭉쳤다, 기금마련 갈라쇼 '쇼 머스트 고우 온'

세종문화회관(사장 김성규)은 대한민국의 대표 뮤지컬 프로듀서 8인과 함께 오는 8월 29일(토)~30일(일) 이틀간 뮤지컬인들을 위한 갈라 'The Show must go on! 쇼 머스트 고 온'을 세종문화회관 대극장에서 연다.

피엠씨프러덕션 송승환 대표, 신시컴퍼니 박명성 대표, 클립서비스 설도권 대표, 오디컴퍼니 신춘수 대표, 인사이트엔터테인먼트 장우재 대표, EMK뮤지컬컴퍼니 엄홍현 대표, CJ ENM 공연사업본부 예주열 본부장, 에이콤 윤홍선 대표 등 국내 대표 뮤지컬 프로듀서들과 세종문화회관이 코로나로 어려움을 겪고 있는 뮤지컬 배우 및 스태프들을 위해 기금 마련 콘서트를 기획했다.

한국 뮤지컬 반세기 역사상 처음으로 대표 프로듀서 8인과 세종문화회관 그리고 대표 뮤지컬 배우 30 여명, 뮤지컬계를 대표하는 스태프가 함께한다. 전 세계에서 유일하게 공연이 이루어지고 있는 나라지만 코로나19로 정상적인 공연을 진행할 수 없게 되어 많은 뮤지컬인들이 잠재적인 실업 상태에 빠졌다. 이번 공연을 통해 마련한 기부금과 수익금, 후원금을 모아 도움이 필요한 뮤지컬인들에게 전달할 계획이다.

기부는 콘서트가 마무리되는 8월 30일까지 이어지며, 이번 기금 마련 콘서트에 공감하는 분들은 금액에 상관없이 뜻을 같이할 수 있다. 또한 8월30일 일요일 15시 공연의 경우 네이버 온라인중계가 진행될 예정이며 이 공연에 온라인 후원을 통해서도 관람객이 자발적으로 기금 마련에 동참할 수 있다.

이번 공연은 코로나 위기 극복을 위한 기금 약 5억 원을 마련하는 것을 목표로 한다. 이 기금은 세종문화회관과 외부인사로 꾸려진 기금운영위원회를 통해 운영되며 구체적이고 합리적인 원칙을 정해 코로나19로 피해를 보고 생활의 어려움을 겪고 있는 뮤지컬 배우 및 스태프에게 지원할 예정이다. 기본 생활 지원비 100만원씩을 500명에게 지급하는 것을 목표로 하고 있으며 최종 기금액에 따라 규모는 달라질 수 있다. 구체적인 지원 대상 및 방식은 추후 위원회의 논의를 거쳐 발표할 예정이다.

티켓은 오는 8월 11일 오후 2시부터 세종문화회관 홈페이지와 주요 예매처 등에서 예매할 수 있으며 가격은 4만원~12만원이다. 김형중 기자 telos21@sportschosun.com