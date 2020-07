방탄소년단, 美 '빌보드 200' 22주 연속 상위권 랭크..압도적 앨범 파워 [공식]

[OSEN=이승훈 기자] 그룹 방탄소년단이 빌보드 메인 앨범 차트에 22주 연속으로 진입하고, 일본 오리콘 차트에서는 데일리 차트 최다 1위 자체 기록을 세우며 독보적 행보를 이어가고 있다.

28일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 1일 자)에 따르면, 지난 2월 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘빌보드 200’ 차트에서 68위를 차지했다. 지난 3월 7일 ‘빌보드 200’ 차트에 1위로 첫 진입한 후 22주간 단 한차례도 상위권을 놓친 적 없는 기록이다.

‘MAP OF THE SOUL : 7’은 이외에도 ‘월드 앨범’ 차트 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 차트 9위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 차트 13위, ‘톱 앨범 세일즈’ 차트 13위, ‘테이스트메이커 앨범’ 차트 11위 등 다수의 차트에 이름을 올렸다.

2018년 8월에 발매된 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 역시 ‘빌보드 200’ 차트 159위, ‘월드 앨범’ 차트 2위, ‘인디펜던트 앨범’ 차트 25위, ‘톱 앨범 세일즈’ 차트 33위, ‘카탈로그 앨범’ 차트 49위 등을 기록해 여전한 인기를 확인시켰다.

방탄소년단은 사실상 ‘월드 앨범’ 차트를 점령했다. 15위까지 집계되는 ‘월드 앨범’ 차트에 절반이 넘는 8개의 앨범이 랭크된 것. ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 1위, LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 2위를 비롯, ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’ 4위, ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’ 5위, LOVE YOURSELF 轉 'Tear' 8위, ‘BTS WORLD OST’ 11위, LOVE YOURSELF 承 'Her' 13위, ‘YOU NEVER WALK ALONE’ 15위를 각각 차지했다.

한편, 최신 오리콘 차트에 따르면 지난 15일 발매된 방탄소년단의 일본 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’는 7월 27일 자 데일리 앨범 차트 1위에 올랐다. 이 앨범이 오리콘 데일리 앨범 차트의 정상을 차지한 것은 이번이 열 번째로, 방탄소년단의 일본 앨범 가운데 최다 정상 신기록을 세우며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

방탄소년단은 오는 8월 21일 디지털 싱글 발매를 예고, 전 세계 팬들의 기대감을 높이고 있다.

